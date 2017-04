Ministrstvo zagotavlja, da bo dobrodelno zbiranje zamaškov in papirja še dovoljeno

Z ministrstva so po burnih odzivih nekaterih dobrodelnih organizacij na predlagano uredbo o zbiranju odpadkov sporočili, da uredba ne bo vplivala na zbiranje papirja ali zamaškov v dobrodelne namene. Foto: BoBo

Predlog uredbe o zbiranju odpadkov sprožil negativne odzive

28. april 2017 ob 16:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po negativnih odzivih na predlog uredbe o zbiranju odpadkov, ki je v javni obravnavi, so z ministrstva za okolje sporočili, da bodo uredbo preuredili na način, da bo zbiranje zamaškov in papirja v dobrodelne namene še naprej mogoče.

Ministrstvo je osnutek uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov objavilo konec marca in naleteli na negativen odziv. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije ocenili, da po predlagani uredbi družine, ki zbirajo odpadne surovine, da bi z zbranimi sredstvi svojemu otroku zagotovile dodatne zdravstvene terapije, tega po novem ne bi mogle več početi.

Prav tako ne bi bilo več možno zbiranje surovine v dobrodelne namene, kar počnejo tako pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, kot tudi v številnih drugih dobrodelnih organizacijah. Vendar na ministrstvu mirijo, da je namen uredbe urediti dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, kar v končnem besedilu ne bo vplivalo na dobrodelno zbiranje.

Vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer pa je ob tem dejala, da jim je v SMC žal, da nekateri posamezniki, skupine in tudi mediji prehitro in z nepreverjenimi informacijami vznemirjajo slovensko javnost. "Sprašujem se, s kakšnim namenom in komu takšne poteze služijo," je še dodala.