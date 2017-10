Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kakšen je resničen vpliv predsednika države? Foto: MMC RTV SLO

Mladi razmišljajo: Kaj lahko predsednik naredi za mlade?

MMC-jev projekt Grem volit!

12. oktober 2017 ob 08:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik bi lahko večkrat poslušal mlade, in čeprav nima velike politične moči, bi njegova opozorila lahko vplivala na to, da bi se spremembe na tem področju zgodile hitreje, ob vprašanju, kaj lahko predsednik naredi za mlade, razmišljajo Tilen, Andraž, Tjaša in Špela.

Več pa v videoposnetku.

VIDEO Mladi razmišljajo: Kaj lahko predsednik naredi za mlade?

A. K. K., P. B.