Mladoletnim beguncem se napoveduje preselitev iz Nove Gorice v Postojno

Nejasnosti, kaj bo z oskrbo mladoletnih beguncev

27. julij 2017 ob 08:29

Nova Gorica - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Mladoletni begunci brez spremstva, ki trenutno bivajo v dijaškem domu Nova Gorica, so v negotovosti, saj ne vedo, kako bo z njihovo oskrbo in nastanitvijo po koncu julija.

Novogoriški dijaški dom zaradi nezadostne podpore ne bo več sodeloval v pilotnem projektu nastanitve begunskih otrok brez spremstva. Ustrezno nastanitev za to ranljivo skupino beguncev bo tako do preklica omogočal le dijaški dom Postojna.

Vlada bo oceno eno leto trajajočega pilotnega projekta, ki se bo iztekel konec julija, obravnavala predvidoma na četrtkovi seji.

Mladoletni begunci si večinoma želijo ostati v novogoriškem dijaškem domu, pravijo, da je Nova Gorica njihov dom, pojasnjuje Vahida Huzejrović iz Slovenske filantropije in opozarja, da bo selitev na drugo lokacijo zanje zagotovo stresna.

"Vsaki takšni premiki so lahko travmatični. Ko enkrat izgubiš svoje korenine in začneš živeti drugje in spoznaš okolje, te spet premaknejo in moraš začeti stvari na novo. Na dijaški dom so se navadili in zelo jim je všeč. Zdaj pa so spet negotovi, kaj bo z njimi," opozarja.

Z nastanitvijo otrok v dijaška domova v Novi Gorici in Postojni, kjer je trenutno skupno le 16 mladoletnikov, je bil po mnenju nevladnih organizacij narejen korak v pravo smer. A izkazalo se je, da imajo begunski otroci zelo različne potrebe.

Razmislek o drugih nastanitvah

Vlada bi morala v prihodnje zato razmisliti še o drugih namestitvah, poudarja Adriana Aralica iz Pravnoinformacijskega centra nevladnih organizacij: "Govorimo o skrbništvih, rejništvih do stanovanjskih skupin, ki zagotavljajo podporo pri postopnem prehodu starejših mladostnikov v odraslost. Pa tudi do možnosti bolj intenzivne oskrbe za bolj travmatizirane otroke ali otroke z več ranljivostmi."

V projektu se je tudi izkazalo, da je psihosocialna podpora za te otroke pomanjkljiva. Strokovno osebje, ki dela v dijaških domovih, bi morali po besedah Adriane Aralica nujno dodatno usposabljati. "Gre za otroke s posebnimi značilnostmi in zaposleni morajo biti pripravljeni na to," poudarja.

Otroci brez spremstva bodo do preklica nastanjeni v dijaškem domu Postojna, azilnem domu in centru za tujce. Sistemskih rešitev pa še vsaj leto in pol ni pričakovati.

Lucija Dimnik Rikić, Radio Slovenija