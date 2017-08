Na Svetih Višarjah romanje treh Slovenij

Vsako leto se ob romarski cerkvi na Svetih Višarjah v bližini tromeje med Italijo, Slovenijo in Avstrijo na romanju treh Slovenij zbere več tisoč Slovencev. Foto: Arhiv oddaje Kulturni vrhovi

Tromeja med Italijo, Slovenijo in Avstrijo

6. avgust 2017 ob 08:16

Trbiž - STA

Slovenci iz matične, zamejske in izseljenske Slovenije bodo romali k cerkvi Matere Božje na Svetih Višarjah. Gre za tradicionalen dogodek, ki ima tako verski kot družabni značaj.

Romanje treh dežel organizira Rafaelova družba iz Ljubljane v sodelovanju z Zvezo slovenskih izseljenskih duhovnikov.

Letos bodo v okviru romanja pripravili predavanje pravnika in politologa Andreja Finka, sledila bosta slovesna sveta maša, ki jo bo skupaj z izseljenskimi in drugimi duhovniki daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, in kratek kulturni program na ploščadi za cerkvijo. Tako mašo kot kulturni program bo s pesmijo sooblikovala pevska skupina Zarja.

Vsako leto se ob romarski cerkvi na Svetih Višarjah v bližini tromeje med Italijo, Slovenijo in Avstrijo na romanju treh Slovenij zbere več tisoč Slovencev. Božjepotno središče Višarske Matere Božje je sicer kraj srečevanj štirih narodov, saj je ta cerkvica, ki jo je za časa fašizma poslikal v zanj značilnem slogu slovenski slikar Tone Kralj, romarsko središče Slovencev, Italijanov, Furlanov in Avstrijcev.

Vsako leto se romanja treh Slovenij udeležijo tudi predstavniki slovenskega političnega, družbenega in kulturnega življenja.