Sabina Leben je mlada mamica, ki za preživetje opravlja tudi po tri službe hkrati. Foto: Urška Valjavec Obrazi brezposelnih mladih, ki so povedali svoje zgodbe in izkušnje pri (neuspešnem) iskanju službe in opravljanju različnih prekarnih del. Foto: Urška Valjavec

Največ prekarnega dela med mladimi izobraženimi ženskami

Kljub padcu brezposelnosti kar 27,8 odstotka odjavljenih iz evidence ni dobilo zaposlitve

28. februar 2017 ob 14:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

V evidenci brezposelnih je več kot 21.000 mladih, ki so mlajši od 29 let, zaskrbljujoče pa je, da se v zadnjem času povečuje brezposelnost v skupini oseb med 30. in 39. letom.

V sindikatu Mladi plus se zato sprašujejo, ali se mladi le starajo in prehajajo v drugo starostno skupino, ali pa je Ministrstvo za delo res rešilo problem brezposelnosti med mladimi.

Glede na izjave predstavnikov vlade in drugih institucij v zadnjem mesecu se zdi, da je padec registrirane brezposelnosti največji dosežek zadnjih let in da se nam tudi v prihodnje obetajo pozitivni trendi. Tako poslušamo o neverjetnem izboljšanju stanja na trgu dela, o svetli prihodnosti in o poplavi novih delovnih mest, medtem ko se številni brezposelni, prekarni delavci in iskalci prve zaposlitve soočajo s precej drugačno realnostjo. Takšno realnost doživlja tudi Sabina Leben, mlada mamica, ki opravlja tudi po tri službe hkrati: "Kljub temu da sem izredno delovna, ne zamujam in opravljam svoje dolžnosti, je bil otrok zamen pri vstopu na trg dela ovira, ni pa bilo vedno tako."

Statistika ne kaže realne slike

Podatki registrirane brezposelnosti so sicer v zadnjih mesecih res spodbudni, vendar pa ne upoštevajo, da več kot 25 odstotkov ljudi, ki je izstopilo iz evidence brezposelnih, ni dobilo zaposlitve. V sindikatu Mladi plus se zato sprašujejo, kje so danes ti ljudje. "V tujini? Morda so se iz evidence odjavili zaradi razočaranja nad Zavodom za zaposlovanje? Glede na ogromno število kršitev na področju zaposlovanja lahko sklepamo, da je velik del teh oseb samo prešel iz evidence brezposelnih v prekarne oblike dela," pojasnjuje Tea Jarc iz sindikata Mladi plus. V letu 2017 se je na novo ustanovilo več kot 1400 samostojnih podjetnikov. To je 58 odstotkov več, kot decembra lani. Samozaposleni sicer res niso več brezposelni, vendar pa je njihov položaj še vedno vprašljiv, saj se med njimi povečuje revščina.

Mladi se zavedajo svojih pravic, a se jim zavestno odpovedo

V sindikatu Mladi plus ugotavljajo, da so najbolj tvegana skupina mlade visoko izobražene ženske, takšne kot je Sabina. "Na terenu ne opazimo pozitivnih učinkov dokumenta Za dostojno delo. Veliko je mladih izobraženih žensk, ki so že delale kot natakarice, v kuhinji in proizvodnji. Zavedajo se svojih pravic, a na razgovorih kljub temu odgovarjajo na vprašanja o načrtovanju družine, sprejemajo kratkoročne oblike dela in delo na črno. Mesec pač morajo preživeti," pojasnjuje Jarčeva.

Urška Valjavec, Vida Božičko, 1. program Radia Slovenija