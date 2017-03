Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Ivec je dejal, da čeprav jedro stranke na začetku predstavljajo člani sindikata delavcev migrantov, danes pa je še posebej poudaril, da nikakor ne gre za njihovo interesno skupino, zato je že podal odstopno izjavo z mesta predsednika sindikata. "Problematika delavcev migrantov je rešljiva čez noč, in to trajno," je še dodal. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova stranka ReSET poziva k rešitvi države iz rok tajkunov

Svet stranke bo vodil Denac, podpredsednik je Fekonja

25. marec 2017 ob 20:47

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Na ustanovnem kongresu v Mariboru so se zbrali člani nove politične stranke ReSET, ki poziva k rešitvi Slovenije iz rok elite in tajkunov. Stranko bo vodil dozdajšnji predsednik Sindikata delavcev migrantov Slovenije Martin Ivec, ki se je tej funkciji že odpovedal.

Po Ivčevih besedah gre za politično stranko brez aktualnih, profesionalnih ali kariernih politikov, v njej pa so navadni ljudje, ki so prerasli delitve na leve ali desne, bele, črne in mavrične.

"Prišli smo namreč do spoznanja, da se za tako državo, v kateri živimo zdaj, pri osamosvajanju nismo borili. Politiki so skupaj z njihovimi svetovalci v 26 letih vladanja pokazali in dokazali, kaj so sposobni narediti za državo in ljudi. Posledice slabe zakonodaje, nesposobnih in pokvarjenih ljudi na položajih občutimo vsi," je dejal Ivec in dodal, da ne želijo biti več zgolj opazovalec, kako elita živi na račun poštenega in delavnega človeka.

Ivec je še povedal, da se bodo težav lotili konkretno, in to na vseh področjih, program pa bodo do parlamentarnih volitev nadgradili s predlogi članov stranke, saj bodo pri tem lahko enakovredno sodelovali vsi, ne glede na status v stranki. Kjer se bo pokazala potreba za to, bodo sodelovali tudi na lokalnih volitvah. Ob tem je predsednik nove stranke zatrdil, da čeprav na začetku jedro stranke predstavljajo člani sindikata delavcev migrantov, ne gre za interesno skupino, zato je že odstopil z mesta predsednika sindikata.

Na kongresu, na katerem je bilo 145 od 274 ustanovnih članov, so poleg predsednika stranke volili tudi člane sveta in izvršilnega odbora stranke, potrdili pa so tudi statut in program stranke. Svet stranke bo vodil Boštjan Denac, mesto podpredsednika pa je pripadlo Marku Fekonji.

