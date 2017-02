Novinarske organizacije zaskrbljene zaradi lastnikov, ki medije izčrpavajo

Odpuščanja na Delu in v drugih medijih burijo duhove organizacij

7. februar 2017 ob 13:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Novinarske organizacije so zaskrbljene zaradi lastnikov medijev, ki po njihovem mnenju ne delujejo v korist medijske svobode. Potem ko so v Društvu novinarjev Slovenije (DNS) protestirali pred imenovanjem odgovornega urednika časopisa Delo, so ob nedavnih odpuščanjih v tej časopisni hiši zgroženi tudi pri Združenju novinarjev in publicistov (ZNP).



"Zadnja odpuščanja na Delu, ko sta bila odpuščena Peter Jančič in Sonja Merljak Zdovc, v ne tako dolgem obdobju pa tudi v drugih medijih, kažejo, da ima Slovenija težave z lastništvom medijev," so v današnjem pozivu poudarili v ZNP-ju. Po mnenju združenja je očitno, da slovenske medije prevzemajo lastniki, ki se ne spoznajo na medijski trg in jim je razvoj medijev postranskega pomena.

Po mnenju združenja so pričakovanja medijskih lastnikov usmerjena v finančna izčrpavanja in kovanje dobičkov, saj lastniki odpuščajo uveljavljene novinarje, ki so zanje predragi, namesto njih pa najemajo samostojne novinarje. V ZNP-ju ob tem opozarjajo, da takšna politika kadrovsko slabi medije, posledično pa zmanjšuje njihovo kakovost.

Lastniki medijev novinarje po navedbah ZNP-ja odpuščajo postopoma, da jim ni treba pripravljati programov odpuščanj presežnih delavcev. Zakon o delovnih razmerjih namreč od delodajalca zahteva, da v primeru večjih odpuščanj pripravi program razreševanja presežnih delavcev, so spomnili v združenju. "Res je sicer, da so za zdajšnje stanje v največjih medijih delno krivi tudi sami novinarji, ki so v preteklih letih množično prodajali svoje lastniške deleže v medijih, vendar pa to ne opravičuje spornih ravnanj zdajšnjih lastnikov," so še zapisali v ZNP-ju.

Zaskrbljeni tudi v DNS-ju

Na dogajanje v časopisni hiši Delo so se že pred časom odzvali tudi v DNS-ju, ko je uprava podaljšala mandat vršilcu dolžnosti odgovornega urednika Gregorju Knafelcu za še največ eno leto. Po mnenju DNS-ja je to sporno, saj je Knafelc "podjetnik in piarovec, ki je uredniške naloge prevzel brez vsakršnih novinarskih izkušenj". Dodatno pa je DNS to imenovanje zmotilo, saj v. d. odgovornega urednika prihaja iz "upravljalskih struktur družbe FMR iz sistema Kolektor".

"Dogajanje na Delu je ilustracija, da lastniki medija ne upravljajo širše družbeno odgovorno, ampak še najprej predvsem v skladu s svojimi parcialnimi interesi. Odgovorni urednik mora biti prvi med novinarji, ki ščiti uredništvo in novinarsko avtonomijo, ne pa prevodnik poslovnih interesov lastnikov," so še zapisali pri DNS-ju.

Novinarji običajno postavljeni pred dejstvo

V Sindikatu novinarjev Slovenije (SNS) so že večkrat opozorili, da so novinarji običajno postavljeni pred izvršeno dejstvo odpovedi, zato je dejavnost sindikata zožena na zagotavljanje sodnega varstva. Ponudba delovne sile vse bolj presega povpraševanje, rednih zaposlitev za novinarje skorajda ni. Iz novinarskih vrst zato prihajajo pozivi k večji solidarnosti med novinarji.

Glavni tajnik SNS-ja Iztok Jurančič je pred časom kot primer izpostavil prav medijsko hišo Delo. Po njegovih besedah je zanjo značilen globok konflikt interesov zaradi zastarelega socialnega dialoga.

