O transspolnosti vemo premalo - in zato je mnenje javnosti o tem predvsem negativno

Mediji se preveč osredotočajo na senzacionalistične zgodbe

14. november 2017 ob 21:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenci o človekovih pravicah transspolnih osebah še zdaleč nismo dovolj informirani, saj je tema načrtno izbrisana iz glavnih medijev in izobraževalnega sistema, zato je javno mnenje o transspolnih osebah predvsem negativno, opozarja Anja Koletnik iz Zavoda Transfeministična Iniciativa TransAkcija.

"Medijske vsebine se premalo osredotočajo na to, kar bi transspolne osebe dejansko želele povedati o sebi, medtem ko so senzacionalistične zgodbe, ki so plod medijev samih, pogostejše," je opozorila Koletnikova, direktorica Zavoda Transfeministična Iniciativa TransAkcija, ki se zavzema za podporo, informiranje, opolnomočenje in zavezništvo transspolnih oseb v Sloveniji. Ta je namreč pripravil že četrto srečanje strokovnjakov s področja človekovih pravic transspolnih oseb.

Strokovnjaki, med drugimi tudi Richard Köhler, višji strokovni svetovalec za politike in namestnik izvršne direktorice Julie Ehrt pri krovni evropski organizaciji za tematike transspolnosti Transgender Europe, so obravnavali ureditev pravnega priznanja spola v Sloveniji in Evropi, sledila je predstavitev Priročnika za medijsko poročanje o transspolnosti in panelna razprava med aktivisti, strokovnjaki in transspolnimi osebami.

Priročnik med drugim vsebuje najpogostejše napačne izraze in alternative zanje, pogosta vprašanja in pomembne teme s področja transspolnosti, kot so pravno priznanje spola, zdravstvena zaščita, depatologizacija, transfobija, diskriminacija in nasilje.

"Skoraj vsi mediji poročajo in pišejo izključno o medicinski tranziciji, čeprav raziskave iz tujine in iz Slovenije kažejo, da se samo približno 50 odstotkov transspolnih oseb odloči zanjo," je poudarila Koletnikova in dodala, da so priročnik izdali ravno z namenom, da se število napak, ki jih opažajo v medijskem poročanju o tematiki, zmanjša.

Transspolnost zajema vse spolne identitete, ki niso v skladu s cisnormativnostjo

Transspolnost je krovni pojem za vse spolne identitete, ki so osnovane oz. preoblikovane v skladu s posamezničnimi oziroma posameznikovimi čutenji in doživljanji sebe, piše na spletni strani društva. Kot je navedeno, transspolnost ne temelji na nujnosti ujemanja ob rojstvu pripisanega biološkega spola in osebne spolne identitete, temveč zajema vse spolne identitete, ki niso v skladu s cisnormativnostjo.

Na drugi strani se pri cisspolnosti spolna identiteta ujema s spolno identiteto, ki je bila osebi določena glede na spol, pripisan ob rojstvu. Je normativna in večinska spolna identiteta oseb, iz česar izvira tudi njena družbena moč, je še zapisano v slovarju na spletni strani

