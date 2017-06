Ob 26. obletnici osamosvojitve bo zbrane nagovoril predsednik Pahor

Na slavnostni seji DZ-ja bo govornik Matjaž Nemec

24. junij 2017 ob 12:43

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na Kongresnem trgu v Ljubljani bo zvečer osrednja proslava ob dnevu državnosti in 26. obletnici osamosvojitve Slovenije, na kateri bo govornik predsednik republike Borut Pahor.

Pred proslavo se bo na predpraznični večer na slavnostni seji sestal tudi državni zbor. Govornik bo podpredsednik DZ-ja, poslanec SD-ja, Matjaž Nemec.

Proslavo v središču prestolnice bodo naznanili pripadniki garde Slovenske vojske, ki bodo ob 21.15 z Ljubljanskega gradu izstrelili šest salv iz šestih topov. Govoru predsednika republike bo sledil umetniški del proslave z naslovom Bolj resnično od resničnega, trše od diamanta. Podstat proslave z 80 nastopajočimi je kratek esej filozofa Petra Mlakarja o nastajanju države.

Organizatorji proslave so razposlali 3500 vabil. Naslovili so jih na predstavnike vseh treh vej oblasti, zdajšnje in nekdanje ministre, poslance vseh sklicev državnega zbora, svetnike, akademike, gospodarstvenike, kulturnike, znanstvenike in predstavnike lokalnih skupnosti. Pričakujejo tudi zastavonoše, praporščake in nosilce bojnih zastav.

Slavnostna seja državnega zbora, na kateri bo poslanske kolege in goste nagovoril podpredsednik zbora Nemec, se bo začela ob 20. uri. Še pred sejo bo predsednik republike Pahor ob 18. uri v predsedniški palači priredil sprejem za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo.

G. C.