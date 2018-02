Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Številni bodo zimske počitnice izkoristili za smučanje (na fotografiji Vogel). Foto: MMC RTV SLO Policija svetuje, da naj bodo smučarji posebej pozorni na otroke in smučarje ali deskarje novince. Foto: BoBo Dodaj v

Ob začetku počitnic opozorila k previdnosti na smučiščih

17. februar 2018 ob 08:58,

zadnji poseg: 17. februar 2018 ob 12:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ob začetku počitnic za osnovnošolce in dijake iz osrednjega in zahodnega dela države je pričakovati povečan promet proti turističnim krajem in smučarskim središčem. In kakšno bo vreme med počitnicami? Pravo zimsko, prihajajo namreč nove snežne padavine.

Vremenske razmere so za snega željne počitnikarje odlične: razmere na smučiščih so odlične. Kot je za Radio Slovenija dejal dežurni prognostik Janko Merše, bo danes sprva delno jasno, v notranjosti bo ponekod že več oblačnosti. Šibka burja bo dopoldne ponehala. Najvišje temperature bodo od 2 od 7 stopinj Celzija, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Ponoči se bodo začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo proti jutru nekoliko okrepile. Meja sneženja bo sprva na okoli 500 metrih nadmorske višine, proti jutru se bo spuščala. Jutri čez dan bodo od severa padavine postopno oslabele in večinoma prenehale. Na Primorskem bo deževalo, drugod večinoma snežilo. Najnižje temperature bodo okoli 0, na Primorskem okoli 5 stopinj Celzija, čez dan od 1 do 4, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo pretežno oblačno, v notranjosti bo občasno snežilo, burja na Primorskem bo postopoma oslabela.

Počitnice se začenjajo tudi v nekaterih delih Avstrije, med njimi na avstrijskem Štajerskem, v drugih delih severne sosede in nekaterih delih Češke pa se počitnice končujejo. V nedeljo je pričakovati gost iz turističnih krajev proti urbanim središčem.

Poleg številnih športnih dejavnosti bodo lahko šolarji in dijaki sodelovali tudi v drugih dejavnostih, programih in na delavnicah, ponekod je poskrbljeno tudi za brezplačno počitniško varstvo. Šolarji in dijaki v vzhodnem delu države bodo imeli počitnice teden dni pozneje.

51 nesreč na smučiščih

Gorenjski policisti ob začetku zimskih počitnic opozarjajo na previdnost na smučiščih. Do konca minulega tedna so obravnavali 51 nesreč, v 19 primerih s hujšimi poškodbami. V eni tretjini nesreč so bili udeleženi otroci in mladostniki. Zelo pogost vzrok nesreč je trk med smučarji, so sporočili s kranjske policijske uprave.

Letošnje najpogostejše poškodbe na smučiščih so povezane z zvini in zlomi spodnjih ter zgornjih okončin (koleno, golen, gleženj, roke), v nekaj primerih pa so smučarji po navedbah policije utrpeli poškodbe glave, stegnenice, hrbta in različne udarce pri padcih.

V eni od letošnjih smučarskih nesreč je smučarka po zdrsu utrpela zlom kolka, ko se je pri sestopanju iz sedežnice umikala moškemu, ki je pred njo s tal pobiral mobilni telefon, so izpostavili in opozorili, da naj na progi in območjih smučanja ljudje ne uporabljajo telefonov.

Alkohol ni dovoljen

Za varnost na smučiščih policija navaja, da mora vsak na smučišču paziti nase in na druge ter da alkohol ni dovoljen. Pitje alkohola v kombinaciji s smučanjem je po mnenju policije tudi zelo neodgovorno in nevarno, saj upočasnjuje tudi reflekse in povzroča dodatno utrujenost. Zato je zelo pomembna dobra telesna pripravljenost.

Na smučišču je treba upoštevati navodila in pravila varnega smučanja, proga naj ustreza smučarskemu znanju posameznika, smuča naj se samo na označenih in urejenih smučarskih progah, priporočljiva je uporaba zaščitne čelade pri vseh starostih smučarjev in deskarjev, za otroke do 14. leta je ta sicer obvezna.

K. T.