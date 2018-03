Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jožef Horvat meni, da bi se morali pridružiti izgonu ruskih diplomatov, Karl Erjavec se zaenkrat ne strinja. Foto: BoBo Predsednik republike Borut Pahor je danes na pogovor sprejel britansko veleposlanico Sohie Honey. Iz predsednikovega urada so sporočili, da sta govorila o "okoliščinah nedavnega poskusa umora dvojnega agenta v Veliki Britaniji in o ukrepih držav zveze Nato in Evropske unije glede tega". Več o vsebini niso hoteli razkriti. Dodaj v

Odbor za zunanjo politiko bo razpravljal o izgonu ruskih diplomatov

Jožef Horvat je napovedal sklic seje OZP

27. marec 2018 ob 17:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Jožef Horvat, predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko je napovedal sklic seje odbora, saj meni, da bi se Slovenija morala pridružiti usklajeni diplomatski akciji članic EU pri izgonu ruskih diplomatov.

Predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko in poslanec NSi Jožef Horvat želi predvsem doseči, da bi državni zbor dal navodilo vladi, kaj naj naredi. Slovenija se namreč za zdaj izgonu ruskih diplomativ ni pridružila. Spomnil je, da je DZ tisti, ki usmerja zunanjo politiko države, kar je še posebej pomembno zdaj, ko vlada zaradi odstopa premierja Mira Cerarja nima polnih pooblastil.

Horvat zato za prihodnji teden namerava sklicati sejo OZP, saj želi slišati mnenja poslancev glede diplomatske akcije, ki se ji je, zaradi "zelo verjetne" ruske vpletenosti v napad z živčnim plinom, v Veliki Britaniji pridružilo že 16 članic EU. Glede na to, da "članstvo Slovenije v EU pomeni naš temeljni politični in vrednostni okvir (...), bi bilo s strani vlade dobro, da pride povprašat v DZ, kaj naj naredi; ali naj ruske diplomate izžene ali ne", je dejal.

Poleg Velike Britanije in 16 držav članic EU so ruske diplomate izgnale še ZDA, Kanada, Norveška, Albanija, Ukrajina, Makedonija in Avstralija. Velika Britanija je že pred tem izgnala 23 svojih ruskih diplomatov. Horvat, ki je govoril tudi v imenu stranke NSi, meni, da bi se Slovenija diplomatski akciji morala pridružiti: "Slovenija želi biti na t. i. nemško-francoskem vlaku, želi biti sestavni del jedrnih držav EU. To pomeni, da bi bilo prav, da Slovenija ravna tako kot jedrne države EU."

SMC se glede izgona ruskih diplomatov še ni zjasnila. V Levici menijo, da je diplomatska ofenziva izgona ruskih diplomatov napačna in da je slovenska diplomacija "enkrat za spremembo ravnala prav," je bil prepričan Miha Kordeš. V DeSUSu so dozdajšnji odziv Slovenje označili za dober, "saj ne smemo biti prehitri," je pojasnil Franc Jurša. V poslanski skupini SD so izjavili, "da je prav, da Slovenija glede odločitve v zvezi z izgonom ruskih diplomatov ravna zadržano in da se razjasnijo vsa dejstva glede primera Skripal."

Obravnavo tega vprašanja na vladi je v ponedeljek napovedal tudi zunanji minister Karl Erjavec, ki opravlja tekoče posle. Erjavec je meni, da je za ukrepanje še prezgodaj, saj je treba najprej ugotoviti, kaj se je dejansko zgodilo v Veliki Britaniji. Zadržanost je v petek na vrhu EU izrazil tudi premier Cerar, ki opravlja tekoče posle.

