Odprt razpis za štipendije za deficitarne poklice

Vloge je možno oddati do 20. septembra

18. junij 2018 ob 11:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlogo za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 je možno oddati vse do 20. septembra, Javni sklad za razvoj kadrov bo podelil 1000 štipendij v višini 100 evrov mesečno v celotnem obdobju izobraževanja.

Med deficitarne poklice spadajo kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, instalater strojnih instalacij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, klepar-krovec, izvajalec suho montažne gradnje, tesar, slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar, dimnikar in steklar.

Na pridobitev štipendije lahko vpliva povprečna ocena

Štipendijo iz omenjenega razpisa lahko pridobijo dijaki 1. letnikov, ki se prvič vpisujejo v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je sicer že januarja objavil javni razpis in določil nabor deficitarnih poklicev za šolsko leto 2018/2019. Vlogo pa je mogoče oddati že od petka in vse do 20. septembra.

Čas oddaje vloge pa ni merilo za pridobitev štipendije. V kolikor bodo namreč na skladu prejeli več vlog, kot je na voljo sredstev, bodo vloge razvrščali na podlagi višje povprečne ocene in višje povprečne ocene izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Štipendijo je mogoče pridobiti tudi za šolanje v nekaterih dvojezičnih izobraževalnih programih, in sicer ekonomski tehnik, ki se izvaja v italijanskem jeziku ter programe mehatronik operater, strojni tehnik in kemijski tehnik, ki se izvajajo v madžarskem jeziku.

Štipendija ne vpliva na socialne transferje

Na skladu so še pojasnili, da prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine, dijak pa lahko istočasno prejema tudi državno oziroma Zoisovo štipendijo. Ni pa štipendija za deficitarne poklice združljiva s kadrovsko štipendijo.

Operacijo Štipendije za deficitarne poklice sicer sofinancirata ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Z njo želijo mlade vzpodbuditi k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice in s tem zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog.

