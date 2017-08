Okrožno sodišče: Univerza mora vrniti denar, ki ga je izplačala za dodatke

Država je vložila tožbo proti univerzi

17. avgust 2017 ob 13:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Okrožno sodišče je odločilo, da mora ljubljanska univerza državi vrniti 780 tisoč evrov zaradi izplačil dodatkov za stalno pripravljenost, ker je bil denar iz proračuna porabljen nenamensko.

Po poročanju TV Slovenija je po dveh letih, odkar je inšpektorat za javni sektor ugotovil, da je devet fakultet nezakonito izplačevalo dodatke za stalno pripravljenost, država v tožbi proti ljubljanski univerzi zahtevala vračilo nezakonito izplačanega denarja, sodišče pa je zahtevku ugodilo.

Po besedah odvetnika univerze je sodba brez obrazložitve, univerza pa ima osem dni časa za pritožbo.

Nadzor na enajstih fakultetah

Inšpektorat za javni sektor je leta 2015 opravil nadzor nad poslovanjem 11 fakultet Univerze v Ljubljani, pri tem pa pri devetih ugotovil, da so predvsem vodilnim nezakonito izplačevale dodatek za stalno pripravljenost. Skupaj so od leta 2012 do 2014 izplačale za nekaj manj kot 781.000 evrov bruto dodatka.

Nadzor je nepravilnosti ugotovil na ekonomski fakulteti, fakulteti za družbene vede, fakulteti za elektrotehniko, fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, fakulteti za matematiko in fiziko, fakulteti za računalništvo in informatiko, fakulteti za socialno delo, fakulteti za šport ter filozofski fakulteti.

Fakultetam je inšpektorat naložil popravljalne ukrepe, v okviru katerih so z zaposlenimi sklenile dogovore o vračilu denarja, in sicer v višini nekaj več kot 443.000 evrov. Nekateri so dodatek vrnili v celoti (po pritisku javnosti na primer nekdanji dekan ekonomske fakultete Dušan Mramor in nekdanja prodekanja, danes ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič), drugi ne. Zakon namreč določa, da morajo zaposleni dodatke vrniti le za zadnjih deset mesecev, ko so jih prejemali.

G. C.