Predsednik republike Borut Pahor je spregovoril o aktualnih političnih dogodkih ob koncu leta. Foto: Aleš Ogrin Predsednik države je letos obiskal kar 216 prireditev. Foto: Sobotainfo/Bobo Pahor se je s hrvaško predsednico Kolindo Grabar Kitarovič v zadnjih dveh letih srečal kar 21-krat, in to "ne zato, ker bi imela preveč časa". Foto: BoBo

Pahor: Da, kandidiral bom za predsednika države

Pogovor s predsednikom republike v oddaji Studio ob sedemnajstih

21. december 2016 ob 16:56,

zadnji poseg: 21. december 2016 ob 17:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

"Želel bi si, da bi se Slovenija po 15 letih pokazala tudi s tem, da znova izvoli istega človeka za isto mesto, da postaja stabilnejša država," je ob napovedi ponovne predsedniške kandidature povedal Borut Pahor.

Predsednik republike Borut Pahor je bil gost oddaje Studio ob sedemnajstih. Pahor je v pogovoru odkril svoja stališča tako do zadnje "čokoladne" afere s Hrvaško kot vedno bolj skrhanih sosedskih odnosih po begunski krizi, tudi zaradi žičnate ograje na meji.

"Mislim, da bi lahko žičnato ograjo odstranili, saj begunskega vala v nekaj dneh ne gre pričakovati. Če bi Turčija odprla meje, česar ne gre pričakovati, je dovolj časa, da se poseže po žičnati ograji ali drugih preprekah za obvladovanje begunskega vala," je opozoril.

Pahor je ob tem dejal, da bi bilo potrebno dvoje. V pričakovanju odločitve arbitražnega sodišča bi morali poskrbeti za čim boljše odnose s Hrvaško in za dogovor, da si bomo v času morebitne begunske krize vsi na balkanski poti pomagali. "Ograjo sem videl kot rezultat nezaupanja slovenske oblasti do ravnanja Hrvaške. Želel bi si, da bi bil umik ograje znak večjega zaupanja do nove hrvaške vlade," je dejal.

Predsednik republike je tudi poudaril, da sta obe državi precej vznemirjeni ob pričakovanju odločitve arbitraže o meji. "Mislim, da obe državi pričakujeta odločitev arbitražnega sodišča prihodnje leto. To pričakovanje očitno vznemirja obe strani. Kot predsednik države predvsem pozivam vse pristojne na obeh straneh, da se vzdržijo vseh ravnanj, ki bi poslabšala odnose med državama. To bi nam koristilo, ko bo sodišče prihodnje leto sporočilo neko odločitev. Težko bo zaradi stališča hrvaških oblasti, še težje pa bo, če si bomo poslabšali položaj," je dejal. Sam se je s hrvaško predsednico Kolindo Grabar Kitarović v zadnjih dveh letih srečal kar 21-krat, in to "ne zato, ker bi imela preveč časa".

Hrvaška je sicer javno večkrat napovedala, da odločitve arbitražnega sodišča ne bo spoštovala oz. da bo ta zaradi prisluškovalne afere za sosednjo državo nična. To je mednarodna pogodba in jo je treba spoštovati, je dejal.

Ponoven zgodovinski prelom

Podrobno je spregovoril tudi o obisku Turčije. Meni, da odprtja balkanske begunske poti v kratkem ni pričakovati, je pa zaskrbljen zaradi napetih mednarodnih odnosov: "Ko je padel Berlinski zid in ko je nastajala nova Evropa, se je zdelo, da se začenja obdobje miru, ki bo trajno. Po 25 letih lahko ugotovimo, da se v svetovni zgodovini znova dogaja prelom."

Optimistična prihodnost

"Letos sem obiskal 216 prireditev in se v Sloveniji srečal z veliko ljudmi. Konec leta lahko ugotovim, da je v Sloveniji več optimizma, kot ga je bilo prej, v času krize in letih izstopanja iz nje. Ta občutek je verodostojen," je na vprašanje, ali se v Sloveniji dogaja določen paradoks, da je na eni strani država optimistična glede prihodnosti, med ljudmi pa optimizma ni čutiti, odgovoril predsednik republike, ki opaža, da so ljudje zaskrbljeni zaradi mednarodnih razmer, kar se v preteklosti ni dogajalo. Tega prej ni opazil. Ljudje vedo, da se nekaj v svetu spreminja, in jih zanima, kako se bodo Slovenci znašli v tem.

Pahor je skeptičen tudi glede napovedi, da je Slovenija v dovolj dobri kondiciji, da lahko konča politiko varčevanja, "saj še nismo pripravljeni v takšni meri, kot se to zdaj dogaja". Z reformami zdravstva, trga dela in gospodarstva pa bi morali narediti iz Slovenije fleksibilnejšo državo, ki bi se bolj gibčno odzivala na spremembe v okolju.

Glede razočaranja množic nad državo, ki ni takšna, kot so bila pričakovanja ob osamosvojitvi, je Pahor dejal, da imamo zdaj možnost popravnega izpita in da bi rad, da ga dobro opravimo. "Imamo na neki način drugo priložnost, da po koncu krize začnemo vzpostavljati družbo in državo, ki si jo bolj zaslužimo," je dejal.

Ponovna kandidatura za predsednika

"Da," se je glasil Pahorjev odgovor na vprašanje, ali namerava znova kandidirati za predsednika republike. Glede njegovih protikandidatov, katerih imena se še ne pojavljajo v javnosti, pa je dejal, da je bilo podobno pred petimi leti. "Biti favorit morda pomeni, da javnost pričakuje, da nekdo tako dobro opravlja naloge, da bo še enkrat izvoljen," je dejal in dodal, da so številni primeri v zadnjem času pokazali, da ni tako.

"Še vedno in morda celo bolj gledam v prihodnost z iskrenim upanjem, vero in optimizmom. Da bi bilo to utemeljeno, moramo delati drug z drugim, in ne drug proti drugemu. Dajmo sodelovati, dajmo se medsebojno navdihovati, za vse bo lažje," pa je bila njegova sklepna misel za prihodnje leto.

VIDEO Gostimo predsednika države

G. C.