Pahor: O invalidih se nič ne odloča brez invalidov

Sprejem politikov za predstavnike invalidskih organizacij

30. november 2018 ob 18:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsedniki republike, DZ-ja in vlade, Borut Pahor, Dejan Židan in Marjan Šarec, so gostili sprejem za predstavnike invalidskih organizacij ob dnevu invalidov. Navzočnost vseh treh najvišjih predstavnikov oblasti sporoča pripravljenost slediti sporočilu konvencije o pravicah invalidov, da se o invalidih nič ne odloča brez invalidov, je dejal Pahor.

Pahor, ki je še pred tradicionalnim sprejemom ob mednarodnem dnevu invalidov na pobudo sveta za invalide sprejel na pogovor predstavnike sveta, je kot zavezo s pogovora omenil, da se bodo februarja ali marca sestali na širšem posvetu in na njem govorili o pomembnih vprašanjih z invalidskega področja.

Predsednik sveta za invalide Dane Kastelic je Pahorja na pogovoru seznanil z delovanjem in funkcijami sveta, katerega namen je spodbujati ozaveščanje o človekovih pravicah invalidov, varovati njihovo dostojanstvo in skrbeti za dosledno spoštovanje zavez iz mednarodne konvencije o pravicah invalidov. Sogovorniki so spregovorili tudi o poteku uresničevanja konvencije, ker mineva deset let od njene ratifikacije, so sporočili z urada predsednika republike.

Zadovoljni z zakonom o osebni asistenci

Kastelic je poudaril vzpostavitev pozitivne državne invalidske politike. Ob tem so se sogovorniki strinjali, da je invalidsko varstvo v smislu družbenega podsistema sicer dobro urejeno, vendar prihaja do problemov pri koordinaciji in integraciji različnih sestavin sistema. Predstavniki sveta so izrazili zadovoljstvo, da bo s 1. januarjem 2019 končno stopil v veljavo zakon o osebni asistenci. Izpostavili so tudi željo po temeljiti in usklajeni pripravi zakona o svetu za invalide, ki naj bi v skladu s konvencijo opredeljeval svet za invalide kot čim bolj samostojen in neodvisen organ.

Sogovorniki so se strinjali, da je v Sloveniji integralna politika invalidskega varstva kakovostno strukturirana, posamezni problemi pa se pojavljajo v izvajanju te politike. Razveseljivo je tudi dejstvo, da se v zadnjih letih povečuje zaposljivost invalidov. Predsednik Pahor je ob podatku o skoraj polovičnem zmanjšanju deleža bruto družbenega proizvoda za socialno in invalidsko politiko v času od leta 2000 do leta 2016 podprl sogovornike v njihovih prizadevanjih, da se ta delež tako kot v zadnjih dveh letih povečuje.

Pogovora so se poleg Kastelica med drugim udeležili generalna direktorica direktorata za invalide na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dragica Bac ter podpredsednika sveta Ivo Jakovljevič in Lea Kovač.

L. L.