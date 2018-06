Panamski dokumenti: nekdanjemu inšpektorju Obrezu res ukradli identiteto

Panamski dokumenti so završali po svetovnih medijih tudi zato, ker so bili vanje vključeni svetovno znani obrazi. Foto: TV Slovenija

Dokumenti pritrjujejo inšpektorjevim izjavam

23. junij 2018 ob 10:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Najnovejša razkritja Panamskih dokumentov pritrjujejo trditvam nekdanjega inšpektorja javne agencije za zdravila Janeza Obreze o kraji identitete. A škoda je že storjena, pravi Obreza.

Pred dobrima dvema letoma je časnik Delo v okviru t. i. Panamskih dokumentov poročal, da naj bi inšpektor agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) Janez Obreza v davčnih oazah odprl štiri farmacevtsko zveneča podjetja. Obreza je tedaj za časnik dejal, da gre najverjetneje za krajo identitete ali osebo z istim imenom in priimkom.

Zdaj je časnik Večer razkril, da naj bi pri domnevni kraji sodeloval predsednik uprave dolgoletnega poslovnega partnerja Krke iz Kitajske. Obreza je novembra 2011 potoval na Kitajsko, saj je novomeško podjetje v začetku tistega leta na JAZMP podalo vlogo za izdajo certifikata o dobri proizvodni praksi (GMP).

Tovrstni inšpekcijski pregledi se, kot poroča Večer, po pojasnilih JAZMP-ja opravljajo v dvoje, zato je Obreza nadzor opravljal skupaj s kolegom Antonom Kramaričem, in sicer v času med 14. in 25. novembrom 2011.

Dva meseca prej je kitajska podružnica panamske odvetniške družbe Mossack Fonseca, ki je v središču panamskih dokumentov, registrirala tri podjetja: Replek Pharm na Samoi ter Suan Pharma in Vet-Agro na Britanskih Deviških otokih, oktobra 2011 pa v Hongkongu še Artemis Biotech Limited. Tokrat je Večer poročal še o petem podjetju v Veliki Britaniji, Aceto Pharma.

Agencija ga je odpustila

Končni lastniški upravičenec vseh petih podjetij naj bi bil inšpektor Obreza, kar naj bi potrjevala kopija njegovega potnega lista, na podlagi katere je Mossack Fonseca izvedla registracijo podjetij. Obreza je tedaj dejal, da gre za krajo identitete, češ da teh podjetij ni nikoli ustanovil.

Policiji je prijavil storitev kaznivega dejanja, z delovnega mesta pa je odšel na bolniški dopust in s seboj vzel službeni računalnik. Ta je zdaj v središču sodnega postopka pred ljubljanskim delovnim sodiščem med Obrezo in JAZMP-jem, ki ga je odpustil.

Vloženi dve kazenski ovadbi

Policija je potrdila, da so kriminalisti na ljubljansko državno tožilstvo leta 2016 podali dve kazenski ovadbi zoper še neznanega storilca (druga se je nanašala na podjetje, ki naj bi ga ustanovila nekdanja inšpektorica JAZMP-ja Tatjana Alfirević). S tožilstva so sporočili, da je zadeva v predkazenskem postopku in da so zahtevali dopolnitev kazenske ovadbe zoper neznanega storilca.

Večer je poročal še, da so v kitajski pisarni Mossack Fonsece vedeli, da je registracijo "Obrezovih" podjetij dejansko naročil njihov dolgoletni klient Jao Čengdži (Yao Chengzhi), predsednik uprave družbe Ningbo Menovo Pharmaceutical, po poizvedovanjih o poslih, pa so se po poročanju časnika dogovorili, da bo treba izvesti poostrene skrbne preglede vseh podjetij, ki so kakor koli povezana z Jao Čengdžijem.

Pri Mossack Fonseci so se odločili, da bodo, če Jao Čengdži ne bo predložil podatkov in dokumentov o resničnih družbenikih podjetij, ki naj bi jih obvladoval slovenski inšpektor, odstopili kot registracijski agenti. Uslužbenec Eric Wu je po poročanju časnika stopil v stik s kontaktno osebo Jao Čengdžija, ki je dejala, da Jao trdi, da je potna lista (Obreze in Alfirevićeve) dobil od neimenovanega promotorja, ki da je kriv za poneverbo potnih listov, a ga ni imenoval.

Do julija 2016 je Mossack Fonseca izstopila kot registracijski agent podjetij, ki so bila ustanovljena s, kot kaže, poneverjeno kopijo potnega lista inšpektorja Obreze, piše Večer. Izstopila je tudi iz drugih podjetij Jao Čengdžija, ki je po pregledu svojih družb sklenil, da bo obdržal le dve z Britanskih Deviških otokov – CPH Pharma in Noble Nice Group.

Obreza: To je težko opisati z besedami

Obreza je za časnik dejal, da je zadovoljen, da se je potrdilo, da navedenih podjetij v davčnih oazah ni ustanovil on, ampak je to z zlorabo njegovih osebnih podatkov storil nekdo iz le njemu znanih razlogov. "Z objavo mojega imena v večini medijev sem bil deležen številnih neprimernih pritiskov, blatenja dobrega imena, prejel sem tudi odpoved delovnega razmerja. Tako negativno izkušnjo, zgolj zaradi opravljanja nalog inšpektorja za zdravila, je težko opisati z besedami," je še dodal.