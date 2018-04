Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Naloga papeškega sveta za kulturo je spodbujanje dialoga med evangeljskim odrešenjskim sporočilom in kulturami našega časa. Foto: BoBo Sorodne novice Stres glede spreminjanja ustave: Kar je preveč, je preveč Dodaj v

Papež Frančišek za svetovalca v papeški svet za kulturo imenoval Antona Stresa

Nuncij Janusza: Priznanje za celotno Cerkev v Sloveniji

26. april 2018 ob 21:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Papež Frančišek je za novega svetovalca v papeškem svetu za kulturo imenoval zaslužnega nadškofa Antona Stresa, kar je po besedah nuncija v Sloveniji, nadškofa Juliusza Janusza, osebno priznanje za nadškofa Stresa in za Cerkev v Sloveniji.

Naloga papeškega sveta za kulturo je spodbujanje dialoga med evangeljskim odrešenjskim sporočilom in kulturami našega časa, da bi se te vedno bolj odprle krščanski veri, ki je soustvarjalka kulture in vir navdiha za znanost in umetnost.

V sodelovanju z vatikanskim državnim tajništvom svet spremlja tudi delovanje držav in mednarodnih organizmov na področju človeške civilizacije in kulture ter sodeluje na simpozijih in kongresih, so še zapisali pri Slovenski škofovski konferenci.

