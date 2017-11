Stres glede spreminjanja ustave: Kar je preveč, je preveč

Kar je zgrajeno na zatiranju in krivici, ne more obstati, četudi oblastniki menijo, da so bogovi, je dejal Stres. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten

Kritika v pridigi med mašo ob 23-letnici Radia Ognjišče

28. november 2017 ob 18:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Upokojeni ljubljanski nadškof Anton Stres je v pridigi izrekel kritiko zaradi nameravane spremembe ustave v delu, ki govori o financiranju zasebnih osnovnih šol.

Stres je kritiko izrazil v v pridigi med mašo ob 23. obletnici Radia Ognjišča v cerkvi Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu v Ljubljani. Spomnil je na babilonskega kralja Nebukadnezarja, o katerem katoličani berejo v svetopisemskih odlomkih, ki jih prebirajo zadnji teden pred začetkom adventa. Spomnil je, da je "Nabuhodonozor podobno kot vsi tirani in zaničevalci človeškega dostojanstva menil, da zakon minljivosti zanj ne velja". Toda po Stresovem prepričanju tisto, kar je zgrajeno na zatiranju in krivici, ne more obstati, četudi oblastniki menijo, da so bogovi.

Spomnil je, da sta "dve tretjini parlamentarcev pred tednom dni v našem državnem zboru, in to v očiten posmeh ustavi in ustavnemu sodišču, ki je dolžno v ustavi zapisane pravice braniti", začeli postopek za spremembo ustave glede financiranja zasebnega šolstva. To so parlamentarci po njegovih besedah naredili na način, "češ, kaj pa nam morejo, saj smo večina, ki lahko po mili volji ukazuje manjšini, ne glede na to, ali je tako pošteno in prav". "Toda, kar je preveč, je preveč. So neke meje," je dejal Stres.

"Zmaguje argument moči"

Na začetek postopka za spremembo ustave so se odzvali tudi v Svetu katoliških laikov, ki združuje 36 katoliških laiških organizacij. Menijo, da želi vladajoča koalicija na ta način razveljaviti učinke odločbe ustavnega sodišča, ki je presodilo, da mora država javne programe v zasebnih osnovnih šolah financirati enako kot v javnih šolah, to je 100-odstotno.

"Pri postopkih, s katerimi želijo spremeniti ustavo, gre za grobo kršitev bistva ustavne demokracije, prav tako pa v njih zmaguje argument moči, in ne argument prava, kar bi moral biti temelj pravne države," so zapisali.

"Imetniki pravice otroci, šole so posrednik

Odzvali so se tudi v Civilni iniciativi Bogatimo šolstvo, kjer ugotavljajo, da "spodjedanje ustavne ureditve ni le nelegitimno in protiustavno, pač pa tudi nevarno za stabilnost in obstoj naše države". Kot pravijo, je ustavno sodišče v ustavi prepoznalo človekovo pravico do brezplačnega obveznega osnovnošolskega izobraževanja. "Sodniki so navedli, da so imetniki te pravice otroci, in ne šole - te so zgolj posrednik. Ustavodajalec namerava s spremembo ustave tako slovenskim otrokom odvzeti človekovo pravico, kar ustava sama izrecno prepovedujem," so zapisali.

Društvo katoliških pedagogov kritično do sprememb

V Društvu katoliških pedagogov Slovenije pa so prepričani, da je DZ "dolžan izpolniti odločbo ustavnega sodišča in spoštovati določila tretje veje oblasti". "Če obide ustavno določilo, samovoljno izniči avtonomijo ustavnega sodišča in ga podreja trenutni premoči v državnem zboru. To je nevarna igra, s katero se izničuje bistvo demokracije," so zapisali.

Opozarjajo, da država trenutno "ne diskriminira samo zasebne šole v odnosu do javnih šol, ampak tudi zasebne šole med seboj". "Waldorfska šola Ljubljana npr. prejema za osnovnošolski program 100-odstotno financiranje, enako sredstev kot primerljiva javna šola. Osnovna šola Alojzija Šuštarja in Osnovna šola Montessori pa po veljavni zakonodaji dobita le 85 odstotkov sredstev. Ustavno sodišče je določilo, da mora vlada s spremembo zakona tudi vse zasebno osnovnošolsko izobraževanje financirati 100-odstotno," so zapisali.