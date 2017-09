Peršak: RTV-prispevek bo ostal nespremenjen

Navedbe o zvišanju v medijih zgolj pretiravanje

18. september 2017 ob 16:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

RTV prispevek bo ostal nespremenjen, je zatrdil minister za kulturo Anton Peršak, saj je bila ideja za povišanje zgolj eden izmed predlogov v internem gradivu. Navedbe v medijih o zvišanju so ekstremno pretiravanje, je zatrdil.

Minister za kulturo Anton Peršak je ob robu seje DZ-ja pojasnil, da je res, da so na ministrstvu pred leti razmišljali o tem, kako v prihodnje z RTV-prispevkom. Ideja, ki se je pojavila v javnosti, je bila že takrat zavrnjena. So pa to gradivo zdaj uporabljali kot pripomoček zaradi neke notranje razprave s koalicijskimi poslanci. Če bi se kdaj razmišljalo o spremembah, je to le ena od idej, je pojasnil.

Mnenje Peršaka glede zaračunavanja prispevka glede na dohodninsko odločbo je, da gre v bistvu za to, kako razumemo ta prispevek. "Ali ga razumemo kot plačilo programa ali kot prispevek, da obstaja javni servis," je izpostavil. V tem primeru bi bilo po njegovih besedah mogoče razmišljati o tem, ali je prav, da ljudje z nižjimi prispevki prispevajo manj. Gre za neke vrste solidarnost kot pri prispevku za zdravstveno zavarovanje, je še dejal Peršak.



Povišanje je zgolj eden od formalnih predlogov

Na navedbe medijev se je na seji DZ-ja odzvala tudi ministrica za finance Mateja Vraničar Erman. Kot je dejala, s konkretnimi modalitetami predlaganih sprememb glede RTV-prispevka ministrstvo ni seznanjeno, ker resorno pristojni organ, ministrstvo za kulturo še ni oblikovalo formalnega predloga spremembe zakona o RTV. Tako še niso prišli v fazo medresorskega usklajevanja, kjer bi se lahko o vseh modalitetah sprememb prispevka medsebojno pogovorili, je dejala.

Navedla je še, da gre za eno od delovnih variant, o kateri je ministrstvo razpravljalo, nikakor pa ne gre za formalni predlog, do katerega bi se lahko ministrstvo za finance na podlagi podrobne preučitve vseh modalitet strokovno in pa medresorsko odzvalo.

Sprememba prispevka na način, kot ga je bilo zaslediti v medijih, bi po njenih besedah pomenila bistveno spremembo v sami naravi prispevka in bistveno spremembo v načinu pobiranja. Ne z enim in ne z drugim pristopom se kot ministrica za finance ne more strinjati, je dodala.

G. K.