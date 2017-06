Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 15 glasov Ocenite to novico! Slovenija je zaradi monopolov v slabem položaju. Rešuje jo majhnost in vpliv Evrope, je prepričan soavtor prve slovenske ustave dr. Peter Jambrek. Foto Tarca RTVSLO Lahko bi rekli, da največji izvoz niso več avtomobili in zdravila, ampak kvalificirana delovna sila. Dr. Anže Burger o vse večjem izseljevanju iz Slovenije "Ena tretjina dela za javni sektor in gospodarske družbe v državni lasti. Ta tretjina ni podvržena konkurenci, in to nas vleče k tlom," je prepričan Anže Burger. Foto Tarca RTVSLO Število odseljenih državljanov Republike Slovenije se bistveno povečuje vse od leta 2012. Lani se je ustavilo pri 8553 državljanih, nazaj se jih je preselilo 2624. Če primerjamo podatke zadnjih petih let, ugotovimo, da se je iz države izselilo 28.411 državljanov več, kot vanjo vrnilo – za primerjavo – to je več, kot ima prebivalcev mesto Velenje ali za kar dve Novi Gorici. Sorodne novice Slovenija in EU: Zadovoljni z osamosvojitvijo, manj z doseženim v četrt stoletja Slovenska ustava praznuje 25 let Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Peter Jambrek: Slovenijo bremenijo dvojni monopoli

Država v primežu starih in novih elit tudi po 26 letih samostojnega življenja

22. junij 2017 ob 14:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Če bi se lahko kot v znanstveni fantastiki premaknili 26 let nazaj, bi videli fantastične, ogromne spremembe," Slovenijo danes v primerjavi z letom 1991 ocenjuje eden od ključnih piscev prve ustave Peter Jambrek.

Sistemsko gledano ni vse tako slabo, kot negoduje javnost, ki stanje presoja prav na podlagi odmevnejših dnevnih afer. "Vse to se je v veliko večji meri dogajalo v nekdanjem režimu, le da ljudje tega niso vedeli,” je prepričan dr. Peter Jambrek, ki pa ga moti, da se vse anomalije vlečejo predolgo in da se ponavljajo.

"Ni zdrave pluralnosti in tekmovalnosti"

Po njegovem mnenju državo še naprej hromijo monopoli na področju bančništva, zdravstva, univerz, zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. "Ni neke zdrave tekmovalnosti in pluralizma, ki bi spodbujala posameznikovo podjetnost in ustvarjalnost. Tu je Slovenija zares zaostala daleč za ostalimi državami osrednje Evrope,” je za Tarčo povedal Jambrek.

Slovenijo rešuje majhnost

Slovenija je po njegovem mnenju obremenjena z dvojnimi monopoli. Tistimi iz prejšnjega sistema in tistimi, ki so bili značilni za nekoliko arhaična gospodarstva Zahodne Evrope, ki pa so se zdaj iz tega že izkopala. "Tu je Slovenija v slabem položaju in jo rešuje to, da se mora zaradi majhnosti prilagoditi Evropski uniji in njenim navadam,” je prepričan Jambrek.

Pred razglasitvijo odločitve arbitražnega sodišča v Haagu si oglejte 1. del dosjeja Arbitraža, ki predstavlja najbolj kritične točke ob slovensko-hrvaški meji, razkriva podrobnosti o pogajanjih za dosego arbitražnega sporazuma in z odvetniško skupino Slovenije tehta slovenske argumente. Gostje v studiu pa bodo razpravljali o odprtih vprašanjih in izzivih, ki čakajo državo po 26 letih. Studio 3, danes ob 20.00 na TV SLO 1.



"Nismo imeli imunskega sistema za preprečevanje zlorab"

Strukturne reforme in privatizacijo kot glavni možnosti za napredek opredeljuje Anže Burger s Fakultete za družbene vede, ki je prepričan, da nas ustavlja nikoli dokončana tranzicija. "Nismo imeli imunskega sistema za prevetritev in preprečevanje zlorab, in ostale so elite, ki nam še danes vladajo in ohranjajo status quo ter ekstrakcijo svojih rent,” je prepričan Burger.

Odhajajo najboljši, v katere smo ogromno vložili

Po njegovih izračunih ena tretjina zaposlenih dela v javnem sektorju in v gospodarskih družbah v državni lasti. "Ta tretjina ni podvržena konkurenci, in to nas vleče k tlom,” je prepričan Burger. To je tudi razlog, da se vse več mladih odloča za selitev v tujino. "Lahko bi rekli, da največji izvoz niso več avtomobili in zdravila , ampak kvalificirana delovna sila,” dodaja Burger, ki obžaluje, da prek meje odhajajo najboljši, v katere smo vložili ogromno sredstev za njihovo izobraževanje.

Jure Brankovič