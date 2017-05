Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 17 glasov Ocenite to novico! Na prvih demokratičnih volitvah v Sloveniji aprila 1990 je zmagala koalicija Demos, ki ji je tako pripadla tudi pravica do predlaganja mandatarja. To je kot predsednik stranke, ki je med strankami koalicije dobila največ glasov, postal predsednik SKD-ja Peterle. Ta se je bil funkciji sprva sicer pripravljen odpovedati v korist predsednika Demosa in predsednika takratnega SDSS-a Jožeta Pučnika, a je ta ponudbo po premisleku zavrnil. Foto: BoBo Sorodne novice Majniška deklaracija - 28 let od postavljanja temeljev samostojne Slovenije Slovenska ustava praznuje 25 let Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Peterle: Slovenija nima več sijaja iz leta 1990

Pred 27. obletnico prisega prve demokratične vlade

14. maj 2017 ob 20:54

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pred torkovo 27. obletnico prisege prve demokratično izvoljene vlade so se na ljubljanskem gradu sešli člani Demosove osamosvojitvene vlade. Tedanji predsednik vlade Lojze Peterle meni, da Slovenija nima več sijaja iz leta 1990.

"Mi smo marsikaj, o čemer smo sanjali, tudi uresničili in smo na to ponosni. Žal nam pa je, da duha, s katerim smo takrat postavljali slovensko državo in jo tudi usmerili proti Evropi, ne čutimo s tako močjo in tudi ne s tako smerjo," je v izjavi medijem dejal Peterle. Izrazil je željo, da bi se ta duh znova vzpostavil, z njim pa bi Slovenija tudi izboljšala svoj položaj v svetu, saj po njegovi oceni danes ne uživa več enakega ugleda kot pred leti.

Na vprašanje, ali je Slovenija v odnosu do Evropske unije preveč ubogljiva, je Peterle dejal, da mora biti država ustvarjalna pri iskanju novih evropskih poti in uveljavljati standarde pravne države. "Danes je izrazito čas za nove ideje, nove koncepte, vsak, ki bo imel dobro idejo, se lahko v Evropi dobro zapiše. Vidimo, s kakšno krizo se ukvarjamo. Danes je vsaka dobra praksa dobrodošla, vsaka nova ideja je dobrodošla," je poudaril. Dodal je: "Mislim, da Evropa prihaja k sebi, ni pa še okrevala".

V današnji vladi in odločevalcih Peterle pogreša predvsem smisel za realnost in pripravljenost za reševanje problemov, ki zares vznemirjajo ljudi. "Preveč se ukvarjajo z vprašanji moči, raznimi holdingi, koncentracijo upravljavske moči, premalo pa s kakovostjo upravljanja. Mislim, da smo tudi zato v težavah, tudi v bančnem svetu," je ocenil. "Uveljavil se je napačen koncept moči, ki služi raznim lobijem, ne služi pa skupnim interesom države in v tem je tudi razlika med današnjim časom in vlado, ki sem jo vodil pred 25 leti," je še dodal.

Peterle je prepričan, da v "zavetju relativno dobre gospodarske rasti" slovenska vlada ne opravlja dobro svojega dela, predvsem v smislu reform, na katere po njegovih besedah čakamo že četrti mandat, zelo neresna pa se mu zdi najava reform v zadnjem letu vladanja zdajšnje vlade. "Ne računam, da bi se katera koli od napovedanih reform, začenši z zdravstveno, lahko izvedla," je ocenil.

Na prvih demokratičnih volitvah v Sloveniji aprila 1990 je zmagala koalicija Demos, ki ji je tako pripadla tudi pravica do predlaganja mandatarja. To je kot predsednik stranke, ki je med strankami koalicije dobila največ glasov, postal predsednik SKD-ja Peterle. Ta se je bil funkciji sprva sicer pripravljen odpovedati v korist predsednika Demosa in predsednika takratne SDSS-a Jožeta Pučnika, a je ta ponudbo po premisleku zavrnil.

Peterletova vlada, ki je v takratni slovenski skupščini prisegla 16. maja 1990, je imela 27 ministrov in ministric, v njej pa so bile SKD, SDSS, SDZ, SLS, Slovenska obrtniška stranka in Zeleni Slovenije. V slabih dveh letih, kolikor je bila na oblasti, je tudi ob delnem sodelovanju opozicije sprejela nekatere ključne dokumente, ki so bili potrebni za izpeljavo slovenske osamosvojitve ter nastanek in uveljavitev slovenske države.

