Pikalo predlagal razrešitev glavnega šolskega inšpektorja

11. december 2018 ob 13:23,

zadnji poseg: 11. december 2018 ob 14:54

MMC RTV SLO, STA

Minister za šolstvo Jernej Pikalo je predlagal razrešitev glavnega šolskega inšpektorja Tomaža Rozmana, ker z delom inšpektorata ni zadovoljen. Napovedal je sistemske spremembe.

Minister Jernej Pikalo je zahteval razrešitev glavnega šolskega inšpektorja Tomaža Rozmana. Foto: BoBo

Gre za zadevo, ki je tlela dlje časa. Od zunaj sem opazoval delo kot starš in nisem bil najbolj zadovoljen. Jernej Pikalo

Kot so navedli na ministrstvu, je predlog za Rozmanovo razrešitev danes že obravnavala vladna komisija za administrativne zadeve in imenovanja, predvidoma v četrtek pa ga bo obravnavala še vlada.

Rozmana je na čelo inšpektorata predlagal Pikalo sam

Pikalo, ki je Rozmana sam predlagal na čelo inšpektorata v svojem prvem mandatu, je dejal, da se mu danes ta odločitev ne zdi več tako dobra. "Gre za zadevo, ki je tlela dlje časa. Od zunaj sem opazoval delo kot starš in nisem bil najbolj zadovoljen," je med drugim dejal.



Predolgi postopki

Spomnil je, da se je v zadnjem času "zgodilo kar nekaj zadev", na katere sicer niso imeli vpliva, so pa načenjale ugled sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Tako bodo namesto Rozmana na čelo inšpektorata najprej s pooblastilom imenovali nekoga z ministrstva, "v drugi fazi pa poiskali nekoga, ki bo uvedel sistemske spremembe", je napovedal Pikalo. "Postopki so predolgi, prezapleteni, včasih se vlečejo nerazumljivo dolgo. Zato potrebujemo sistemske spremembe," je dejal, ob tem pa izpostavil, da ne smejo biti rokohitrske, morajo pa sistem narediti bolj učinkovit.



Ministru se zdi "simpatična" tudi ideja o povezavi inšpektorata in zavoda za šolstvo. "Ne vem, zakaj ne bi skupaj opravljala inšpekcijskega procesa inšpektor in svetovalec zavoda," je med drugim opomnil. Dodal je še, da je treba racionalizirati predpise, postopke pa decentralizirati.



Mediji so v zadnjem času vlogo inšpektorata izpostavljali predvsem v dveh primerih, ki sta odmevala, in sicer pri razkritju neprimernega ravnanja z otroki v zasebnem zavodu Kengurujčki ter pri obravnavi ravnanja nekdanjega ravnatelja ljubljanske osnovne šole Dušana Merca, ker je leta 2014 dvema učencema preprečil vstop v šolo, ker naj bi spolno napadla sošolki.



G. K.