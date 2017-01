Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ne vem, če bo moj mož dočakal - rubež naše skupne hiše. Drug teden se bo zgodil. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pisma državljanov: O, kako si želim, da odidemo skupaj.

Prošnja za pomoč poslana Zvezi prijateljev mladine Moste - Polje

23. januar 2017 ob 12:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Obupana sem, samo vi mi lahko pomagate. Mož mi umira. Sama delam, ne delam - garam. Imava hči - gimnazijko.

Trudila sva se - ko sva bila še v srednji šoli - delati vse počitnice, ker sva sanjala lepo skupno življenje. V svojem stanovanju ali hiši. Pa sva uspela. Vse študijsko obdobje delati ob študiju - in sva kupila prvo skupno stanovanje. Prišla je najina zvezdica. Srečna sva bila, da nama uspeva - v ljubezni, družini, materialni oskrbi. V vsem. Ampak za vse sva poskrbela sama. Nikoli nisva šla na počitnice. Ker sva delala. Nikoli si nisva privoščila potovanja. Ker sva delala. In ko smo bili trije in oba uspešno doštudirala - so sanje prerasle želje. Hiša. Kjer bo najina deklica z nama v vrtu,kjer bomo sami pridelovali vso zelenjavo, kjer bo sadno drevje, kjer bo naš dom - naš.

Prodala sva stanovanje, prihranila še dvajset disoč evrov in najela še kredit - in kupila hišo. Kratki so bili meseci skupne sreče in novega doma. Mož je neozdravljivo zbolel. V času bolezni izgubil delo in zaslužek. Nisem zmogla z mojo minimalno plačo poravnavati kredita, še tekočih stroškov ne zmorem. Hči pa odličnjakinja v srednji šoli. Z enimi supergami več kot leto dni-s tankim plaščkom, s torbo, ki je prerasla polovico OŠ.

Če želite pomagati družinam v stiski: Prejemnik: . ZPM LJUBLJANA MOSTE POLJE, Proletarska 1, 1000 LJUBLJANA . IBAN: SI56 3300 0000 1303 865 . BIC:HAABSI22 . KODA NAMENA:CHAR . SKLIC: 00 546

Živeli smo lepo. Ampak skromno. Vsak cent smo hranili, da bi enkrat zaživeli, kot smo sanjali. Nismo pa pričakovali kar se je zgodilo. Ne vem, če bo moj mož dočakal - rubež naše skupne hiše. Drug teden se bo zgodil. Upniki nimajo milosti. Nočejo razumeti naše stiske. Nočejo počakati. Ostali bomo na cesti. Koncem tega meseca. Diagnoza in napredujoča bolezen - pravijo zdravniki za mojega moža - pomeni, da ga morda že jutri ne bo več. O kako si želim, da odidemo skupaj. Tja - kjer so sanje večne.

Hvala, ker ste to prebrali.