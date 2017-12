Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Predsednik novoizvoljenega DS-ja je Alojz Kovšca. Foto: BoBo Sorodne novice Štirje predsedniki: Slovenija pri uveljavitvi arbitraže ne more oklevati Dodaj v

Po Bervarju bo državni svet vodil Alojz Kovšca

Veliko priložnost vidi v krepitvi komunikacije med svetniki in poslanci na ravni delovnih teles

12. december 2017 ob 15:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Novoizvoljeni državni svet je na ustanovni seji za svojega predsednika izvolil Alojza Kovšco, sicer predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana - Bežigrad.

Zanj je glasovalo 21 svetnikov. Protikandidata sta bila podžupan Črnomlja Samer Khalil in koprski župan Boris Popovič, prvi je zbral devet glasov, drugi pa štiri. Vsi trije kandidati so bili svetniki že v prejšnjem mandatu.

Kovšca je v nagovoru opozoril na "veliko dodano vrednost" DS-ja, ki se kaže v neposrednem zastopanju interesov lokalnih skupnosti in strokovnih interesov. Po njegovem mnenju bo imel državni svet (DS) toliko vloge v družbi, kolikor si jo bo sam vzel. Dodal je, da veliko priložnost vidi v krepitvi komunikacije med svetniki in poslanci na ravni delovnih teles.

Do izvolitve predsednika je sejo vodil najstarejši svetnik - v tem mandatu je to direktor Zavoda invalidskih podjetij Boris Šuštaršič. Sicer sta novoizvoljenim svetnikom pozdravne besede namenila predsednik DZ-ja Milan Brglez in dosedanji predsednik DS-ja Mitja Bervar. Pri tem se je Brglez zavzel za krepitev sodelovanja med DZ-jem in DS-jem.

Svetniki bi se morali po Brglezovih besedah čim bolj dejavno in konstruktivno vključiti v zakonodajno razpravo in nasploh v delo DZ-ja: "Državni zbor, če si želi sodelovanja, ne sme udejanjiti stvari na način, ki bi sodelovanje onemogočale. Sočasno pa državni svet, če si želi sodelovanja, ne sme - če se tako izrazim - nagajati državnemu zboru."

