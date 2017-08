Počitniški dom MNZ-ja na slovenski obali sameva že drugo poletje

8. avgust 2017 ob 06:27

Počitniški dom MNZ-ja na Debelem rtiču že drugo poletje sameva, ker je namenjen nastanitvi prosilcev za azil, vendar le v primeru, če bi njihovo število naraslo. "Trenutno je situacija v Sloveniji mirna, vendar ni mogoče z gotovostjo napovedati, kaj se bo dogajalo v prihodnjih mesecih," pojasnjujejo na MNZ-ju.

Slovenija za razliko od sosednje Italije trenutno nima težav zaradi ilegalnih prihodov prebežnikov. Število beguncev v Sloveniji se povečuje zgolj zaradi zaveze v okviru sheme za solidarnostno prerazporeditev prebežnikov v EU.ju. Tako je konec julija v Slovenijo prispelo iz Italije 10 državljanov Eritreje. Slovenija pa je do sedaj izpolnila 38,3 odstotka svojih zavez. V Slovenijo je bilo tako že premeščenih 217 oseb iz Italije in Grčije, od tega 149 državljanov Sirije, 45 državljanov Eritreje, 17 državljanov Iraka in šest oseb brez državljanstva.

Čeprav kakšnih novih večjih množičnih prihodov prebežnikov v Slovenijo že nekaj časa ni bilo in je vlada sredi julija pojasnila, "da se glede na napovedi Avstrije v Sloveniji trenutno ne pričakuje zaostrenih razmer v povezavi z nedovoljenimi migracijami na meji z Italijo," je del slovenske meje še naprej obdan z žičnato ograjo. Kolateralno škodo pa občutijo tudi nekateri zaposleni v policiji in na notranjem ministrstvu.

Med nastanitvenimi zmogljivostmi MNZ-ja za oddih in rekreacijo, ki so namenjeni "vzdrževanju psihofizičnih sposobnosti delavcev," so ob jadranskem morju počitniški objekti v Barbarigi pri Puli ter na Debelem rtiču. Vendar letovišče na Debelem rtiču že drugo leto sameva, saj ga je vlada vključila v t.i. kontingentni načrt "namenjenem nastanitvi prosilcev za mednarodno zaščito, in sicer v primeru povečanega števila prosilcev in ob predhodno zapolnjenih ostalih kapacitetah."

Na Debelem rtiču zaenkrat prosilci za azil niso bili nastanjeni. Letovišče pa je kljub temu še vedno zaprto oz. v stanju pripravljenosti na "begunski val" tudi v poletnih mesecih. "V Počitniškem domu Debeli rtič zaenkrat ni bilo nameščenih prosilcev za mednarodno zaščito. Vsekakor pa je nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito odvisna od dogajanj na področju migracij. Trenutno je situacija v Sloveniji mirna, vendar ni mogoče z gotovostjo napovedati, kaj se bo dogajalo v prihodnjih mesecih," pojasnjujejo na MNZ-ju.

Zadnje leto, ko je bil počitniški dom na Debelem rtiču odprt, leta 2015, so podatkih MNZ-ja tam zabeležili 6880 nočitev. "Zaposleni v MNZ-ju lahko uporabljajo druge počitniške enote MNZ-ja in tudi tiste, s katerimi upravlja Ministrstvo za javno upravo," še dodajajo na MNZ-ju.

SPS: MNZ bi moral biti dober gospodar

Z zaprtjem počitniškega doma na Debelem rtiču, kot tudi z njegovim upravljanjem, so vse prej, kot zadovoljni v obeh policijskih sindikatih. V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) pravijo, da je počitniški dom Debeli rtič v lasti MNZ-ja, ki pač kot lastnik upravlja s svojo nepremičnino.

"Obžalujemo, da Počitniški dom na Debelem rtiču ne služi več svojemu osnovnemu namenu, predvsem zaradi dejstva, da je bil zgrajen tudi s pomočjo samoprispevka policistov (takratnih miličnikov) in drugih zaposlenih. V SPS-u si želimo, da bi MNZ tako z navedenim objektom, kot z vsemi ostalimi nepremičninami, ki jih ima v lasti ali upravljanju, ravnalo kot dober gospodar, predvsem pa da bi objekti služili svojemu namenu," pravijo v sindikatu policistov. "Žalosti nas predvsem stanje v katerem je objekt na Debelem rtiču, saj bi lahko ob primernem vzdrževanju in upravljanju predstavljal počitniško destinacijo za marsikaterega policista in njihove družine," dodajajo.

V SPS-u pravijo, da sicer preko svojih počitniških kapacitet zagotavljajo svojim članom možnost ugodnega letovanja, kot tudi tudi preko sodelovanja z različnimi poslovnimi partnerji, tako v slovenskih zdraviliščih, kot tudi na slovenski obali ter v tujini: "Lastnih nepremičnin na obali sicer nimamo, letovanja v obmorskih krajih za naše člane pa zagotavljamo preko partnerskega sodelovanja z različnimi subjekti."

PSS: Neprimerno ravnanje MNZ-ja s premoženjem

Zelo podobno je mnenje drugega policijskega sindikata, Policijskega sindikata Slovenije (PSS). "Kot reprezentativni sindikat v Policiji se ne strinjamo s poslovanjem MNZ-ja v zvezi počitniških kapacitet na Debelem rtiču, saj so bila v letih pred osamosvojitvijo vložena tudi osebna sredstva zaposlenih od regresov v te namene. Počitniška dejavnost na Debelem rtiču je bila vedno namenjena tako oddihu zaposlenih v policiji in MNZ-ju ter ostalim državljanom v še tako majhnem prostoru slovenskega morja in tako bi moralo biti še naprej. Mnenja smo, da ravnanje MNZ-ja s tem premoženjem v zadnjih letih absolutno ni primerno in bi morali v njega investirati, ter s tem zagotavljati rekreacijski oddih zaposlenih, ki si zelo težko privoščijo počitnice. Vendar kot sindikat žal na počitniške kapacitete MNZ-ja in odločitve glede njihovega delovanja nimamo vpliva," pravijo v policijskemu sindikatu.

PSS prav tako nima svojih počitniških kapacitet ob Jadranskem morju. "V ponudbi imamo nekaj kapacitet v slovenskih termah ter možnost koriščenja avtodoma. Imajo pa določeni Območni policijski sindikati v svoji ponudbi možnost koriščenja počitniških kapacitet v obmorskih krajih na hrvaškem primorju," še pravijo v PSS-ju.

Gregor Cerar