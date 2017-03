Podpisniki peticije pozivajo varuhinjo k pobudi za presojo zakona o tujcih

Peticijo je sprožil inštitut Danes je nov dan

8. marec 2017 ob 18:04

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Podpisniki peticije, ki jo je sprožil inštitut Danes je nov dan, od varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer pričakujejo, da bo vložila pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o tujcih. Peticijo je podpisalo 1.315 ljudi.

V pozivu, priloženem k peticiji, je zapisano, da je zdaj, ko zakona ni ustavil nihče drug, vse odvisno od varuhinje. Kritični so do njenega omahovanja in neodločnosti v primeru nasprotovanja zakonu o tujcih, ki ga razumejo kot "kolaboracijo s totalitarnimi in antihumanističnimi težnjami slabe oblasti."

Podpisniki peticije menijo, da ima varuhinja pred zakonom, ki "tepta človekove pravice," na izbiro jasno nasprotovanje zakonu ali odstop s položaja. Varuhinja je pred časom napovedala, da bo zakon preučila in se odločila, ali bo podala pobudo za presojo ustavnosti, a odločitve še ni sprejela.

Novelo zakona o tujcih je državni zbor sprejel januarja, predvideva pa poseben ukrep, ki bi ob zaostrenih migracijskih razmerah omejil vstop tujcev v državo. Sprejemanje novele so ves čas spremljali očitki o neustavnosti in neskladju z mednarodnim pravom.

