Pogorel Kocbekov dom na Korošici, poškodovani trije tujci

Vzpostavili so gasilsko stražo

20. oktober 2017 ob 23:58

Korošica - MMC RTV SLO

V Kocbekovem domu na Korošici je v petek zvečer izbruhnil požar in to planinsko postojanko pod južnim pobočjem Ojstrice v Kamniško-Savinjskih Alpah povsem uničil.

Zagorelo je okoli 18.45 v zimski sobi, požar pa se je počasi razširil na preostali del koče. Ob tem so bili lažje poškodovani trije tuji državljani. Gre za žensko z dvema mlajšima otrokoma, je za MMC povedal vodja intervencije pri Prostovoljnem gasilskem društvu Kamnik Blaž Galjot. Vse tri so s helikopterjem prepeljali v Kamnik in nato naprej v ljubljanski klinični center. Drugih poškodovancev ni.

Zaradi teme in težko dostopnega kraja požara - koča leži 1.808 metrov visoko - je bilo gašenje požara oteženo. Za nameček so bili še zbiralniki za vodo pri koči prazni. Na prizorišče je gasilce s prenosnimi črpalkami (devet jih je bilo iz Kamnika, štirje pa iz Luč) trikrat peljal helikopter, pomagalo je tudi sedem gorskih reševalcev. "Gasilci so iz doma odstranili plinske jeklenke, trenutno pa ogenj gori nadzorovano. Vzpostavili smo tudi gasilsko stražo, da se požar ne bi razširil na travo in grmičevje v bližini," je pojasnil Galjot.

Vzrok požara za zdaj še ni znan.

Dom, ki je bil večkrat prenovljen, je poimenovan po Franu Kocbeku, pobudniku in organizatorju slovenskega planinstva v Kamniško-Savinjskih Alpah. Zanimivo je, da je že prvotna koča, ki jo je na tem kraju postavilo nemško-avstrijsko planinsko društvo leta 1876, leta 1881 pogorela.

M. R.