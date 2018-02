"Pogrnili" na testu Nata. V vrstah SV to vidijo kot "logično posledico podhranjenosti"

Slovenijo je razburilo poročanje medijev, da so bili slovenski vojaki neuspešni na testiranju Nata. V vrstah Slovenske vojske pa nad tem niso preveč presenečeni.

Bataljonska bojna skupina 72. brigade Slovenske vojske (SV) je prejšnji teden na preverjanju bojnih sposobnosti na Počku po metodi CREVAL kot skupno oceno skupine dobila oceno "combat not ready", torej je bila označena kot nepripravljena za boj, je danes prvi poročal spletni portal 24ur.

Nanizanih je bilo več očitkov - od tega, da so zaradi neprimerne, pa čeprav nove zimske obutve dobili ozebline, do tega, da se vojaki niso znali niti premikati po bojišču.

Obrambno ministrstvo s prstom kaže na generalštab

Poklicali smo na obrambno ministrstvo, kjer so nam odgovorili, da omenjenih trditev za zdaj še ne morejo komentirati, saj ne vedo, od kod so prišli ti podatki in ali sploh držijo, zato jih ne morejo ne zanikati ne potrditi.

"Za usposabljanje Slovenske vojske je odgovoren vrh Slovenske vojske oziroma načelnik. On je tisti, ki mora povedati, kaj je šlo narobe in zakaj je šlo tako, kakor je šlo," je za MMC pojasnil Aleš Sila iz Službe za strateško komuniciranje.

Pojasnil je, da je obrambna ministrica Andreja Katič od generalštaba zahtevala poročilo o tej zadevi, rok je do jutri, nato pa se bo odzvala tudi ona.

Ni bil problem v posameznih vojakih, pač pa v usklajenosti enote

Že na podlagi ocenjevanja SV-ja v preteklih štirih letih sta bila predsednik republike Borut Pahor in javnost seznanjena z dejstvom, da je slovenska vojska negativna na področju zmogljivosti, kadrov in opreme. Šlo je za ocenjevanje po metodologiji, ki je skupna vsem članicam Nata, ocenjevanje CREVAL pa je še strožje - gre namreč za usposobljenost enote za bojno delovanje.

Ne gre le za "premikanje po bojišču", ampak za spekter delovanja celotne enote bojne skupine - to sestavljajo tri bojne čete, podporne skupine in še kaj.

"Če hočemo, da bo ocena pozitivna, potem mora enota delovati sinhronizirano kot enota, tukaj ne gre za posameznika. Na individualni ravni so posamezniki odlično usposobljeni, v sinhronizaciji celotnega spektra delovanja pa enota ni bila dovolj uspešna," je za MMC pojasnil vir iz vrst SV-ja, ki želi ostati neimenovan.

CREVAL se namreč ocenjuje na petih področjih, vsaj tri področja pa morajo biti ocenjena z oceno več kot 2, da lahko celotna skupina prejme oceno "combat ready" oziroma pripravljena za boj. V tem primeru pa se to ni zgodilo, označena je bila kot "combat not ready". V več kot dveh elementih je bila namreč ocenjena z dvojko, kar pa ni enako kot negativna ocena. "No go" namreč pomeni oceno dve, za "go" oziroma "ready" pa je potrebna ocena, višja od dvojke.

Na katerih petih področjih se je pripravljenost preverjala, naši viri sicer ne razkrivajo, saj je ocenjevanje CREVAL po Natu označeno s stopnjo tajnosti.

Saj drugače niti ne more biti, pravijo v vojski

Iz vrst vojske je že dalj časa slišati opozorila, da se stanje v SV poslabšuje, da je kadrov vedno manj, da v zadnjih štirih letih od prepotrebne bojne opreme niso dobili nič. Naloge vojske pa so normirane na določeno število ljudi - 7.600 bi jih moralo biti, v SV pa jih je trenutno 6.700, kar pomeni skoraj tisoč ljudi manj.

Neposredna posledica take kadrovske bilance pa je - tako naš vir -, da se ocenjevana enota ni mogla skupaj usposabljati, saj so bili vojaki iz te bojne skupine zaradi pomanjkanja sovojakov razpršeni na druge naloge. Če se vojaki ne urijo skupaj kot bojna skupina, ne morejo biti uigrani kot celota, zato tudi takšna ocena, je prepričan. To opisuje kot "logično posledico kadrovske, finančne in materialne podhranjenosti".

V vojski poudarjajo, da niso oni tisti, ki iščejo kadre na terenu, ministrstvo za obrambo je tisto, ki izvaja zaposlovanje. Vojski zato pravzaprav ustreza, da se je to, čemur oni pravijo realno stanje, pokazalo tudi na standardih. In standardi Nata so po njihovem prepričanju na srečo tako visoki, da kažejo, da se s človeškimi življenji ne gre igrati takrat, ko nimaš opreme, kadar ni ljudi. "Ne gre se igrati z nalogami, kadar nisi zagotovil ustreznih pogojev," poudarja tudi naš vir.

V čakanju na popravni izpit

Kaj sledi zdaj? Prejšnji teden je šlo za prvo ocenjevanje te enote - gre za približno 850 vojakov - po CREVAL-u. Preden bo enota dobila zeleno luč, jo čaka ponovno ocenjevanje po tej metodi. Ocenjevala bo mednarodna mešana skupina, sestavljena iz ocenjevalcev iz vrst SV in Nata. Datum bodo določili v Slovenski vojski sami, takrat ko bodo menili, da so pripravljeni na "popravni izpit" - najverjetneje čez nekaj mesecev, predvideva naš sogovornik.

Slovenija se je namreč Natu zavezala, da bo do leta 2022 zgradila srednjo bataljonsko bojno skupino, ki ima temelj prav v tej, ki je bila zdaj ocenjevana po standardih Nata.

Zgodba se bo nadaljevala tudi na političnem parketu

V Generalštabu SV, kamor so s prstom pokazali na obrambnem ministrstvu, danes niso želeli dajati izjav na to temo, za jutri namreč pripravljajo novinarsko konferenco, na kateri obljubljajo pojasnila.

Se je pa oglasil premier Miro Cerar, ki pravi, da je zaskrbljen nad celotnim dogajanjem v zvezi z zadnjim preverjanjem usposobljenosti Slovenske vojske.

Od ministrice za obrambo zahteva, da znotraj svojega resorja vzpostavi potreben nadzor in nemudoma ukrepa. Hkrati pa pričakuje, da bo ministrica na četrtkovi seji vlade pojasnila, kako so lahko pripadniki SV kljub zagotovljenim dodatnim finančnim sredstvom opremljeni z neprimerno novo opremo in kdo nosi odgovornost za neustrezno usposobljenost vojakov.

