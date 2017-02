Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V prihodnjih dveh tednih je v smučarskih središčih, kot je Kranjska Gora (na fotografiji), pričakovati gnečo, zato je potrebna še dodatna previdnost. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Policija ob začetku počitnic opozarja na previdnost na smučiščih

Za vzhodni del države se začenjajo zimske počitnice

18. februar 2017 ob 07:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Za šolarje iz vzhodnega dela Slovenije se začenjajo zimske počitnice, številni bodo že danes odšli na smučanje. Policija opozarja na veliko previdnost, nesreč s hudimi telesnimi poškodbami je namreč več kot lani.

Letos je bilo na slovenskih smučiščih obravnavanih že 37 nesreč s hudo telesno poškodbo, lani pa v celotni sezoni 33. Največ je bilo zlomov goleni, največji poškodovanih pa je med otroki. Trki so redkejši, največ smučarjev pade samih in se pri tem poškoduje. Alojz Sladič z Generalne policijske uprave zato obiskovalce smučišč opozarja, naj smučajo skladno z mednarodnimi FIS-pravili in da naj na smučiščih upoštevajo odredbe in navodila nadzornikov, policistov ter upravljavcev. "Za večjo varnost bomo poskrbeli tudi tako, da bomo na smučišče napotili več policistov kot sicer, tudi v sodelovanju z inšpektoratom za notranje zadeve in inšpektoratom, pristojnim za žičniške naprave in smučišča." V dvotedenski akciji bodo policisti nadzirali tudi nedovoljeno vožnjo v naravnem okolju.

Pri ogledu krajev nesreč policisti pogosto ugotovijo, da se smučarjem ob padcu vezi ne odpnejo, zato je treba opremo pred odhodom na smučišče dobro preveriti. "Neredko se pred začetkom sezone odpravijo v nabavo smuči na različne sejme, si opremo izposodijo, na smučišču pa potem ne preverijo, kako so nastavljene vezi in neustrezna nastavitev ima za posledico ravno to, da se ob ustrezni sili vez ne odpre, ko bi se morala, in prihaja do nepotrebnih poškodb," opozarja Sladič.

Za otroke do vključno 14. leta je obvezna tudi uporaba čelade, ki jo na policiji sicer svetujejo vsem smučarjem.

Zimske počitnice se sicer danes začenjajo za učence in dijake jugovzhodne Slovenije, koroške, podravske, pomurske, savinjske in spodnjeposavske regije. Po večini krajev pripravljajo različne ustvarjalne delavnice in športne dejavnosti.

K. T., Jure Čepin, Radio Slovenija