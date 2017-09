Policija: Zadrževanje v neprezračenih vinskih kleteh je lahko smrtno nevarno

9. september 2017 ob 13:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V jesenskem času kmetijskih opravil v gozdu, sadovnjakih in vinogradih, povezanih s trgatvijo in kuhanjem sokov in mošta, policisti opozarjajo na previdnost, da ne bi bilo tragedij, kakršna se je zgodila na Vipavskem.

Ljudje naj prav tako ne pozabijo na varnost v cestnem prometu, zato policisti opozarjajo, naj vozniki ne vozijo pod vplivom alkohola. Ljudje naj bodo pazljivi tudi pri vožnji s traktorjem, je policija zapisala v sporočilu za javnost.

Kot so izpostavili, je zadrževanje v neprezračenih vinskih kleteh lahko smrtno nevarno. Pri vrenju mošta in kuhanju sokov nastaja namreč večja količina ogljikovega dioksida (CO2), ki zmanjša koncentracijo kisika v zraku. CO2 pa je težko zaznati v prostoru, je gostejši od preostalega zraka, zato se zadržuje v kletnih prostorih.

Zato svetujejo, da prostore, v katerih se uporabljajo grelna telesa za kuhanje sokov, še posebej pozorno zračijo, tako da se večkrat na dan naredi prepih, predvsem pa tega opravila naj nikoli ne izvajajo sami.

V kletnih prostorih ene izmed hiš v Vrhpolju pri Vipavi sta namreč v četrtek umrla moška, ki sta se zastrupila z ogljikovim dioksidom. Ta se je sproščal ob vrenju mošta. Reševalcem pa je uspelo rešiti žensko, ki se je prav tako zastrupila.

Pri kmetijskih opravilih policisti opozarjajo na previdnost pri vožnji s traktorjem. Traktor lahko vozi le voznik z veljavnim vozniškim dovoljenjem kategorije F, usposobljen za delo s traktorjem in traktorskimi priključki ter ni pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil.

Traktor mora biti registriran in tehnično brezhiben. Na traktorju se sme poleg voznika voziti druga oseba le, če je v ta namen na njem vgrajen sedež za prevoz oseb. Otrok, mlajših od enega leta in pol, se na traktorju ali na delovnem stroju ne sme prevažati, opozarjajo in poudarjajo, da na traktorskih priključkih oseb ni dovoljeno prevažati.

Na previdnost v jesenskem času opozarjajo tudi pešce, ki naj spoštujejo cestnoprometne predpise, ob zmanjšani vidljivosti in ponoči pa naj bodo bodo označeni z odsevnimi telesi ali opremljeni z baterijskimi svetilkami.

