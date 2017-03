Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Državni zbor je osrednje slovensko predstavniško telo. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poslanci in vlada skoraj enoglasno spreminjajo zakon o volitvah

Jasnejše volitve v DZ

30. marec 2017 ob 16:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

80 poslancev je vložilo spremembe zakona o volitvah v DZ, s katerimi se zakon usklajuje ustavo. Vlada ga je podprla ob opozorilu na širšo problematiko pri ureditvi volilnega spora.

Pod predlog zakona je podpisanih 80 poslancev iz strank SMC, SDS, DeSUS, SD, NSi, NP in poslancev narodne skupnosti.

Predlog zakona odpravlja protiustavnost glede ureditve volitev po pošti in glede volišč, dostopnih za invalide, in glasovanja na teh voliščih s posebej prilagojenimi glasovalnimi napravami za invalide. Predlog zakona vsebuje tudi predlog za ustreznejši rok za vlaganje kandidatur, in sicer namesto 25. dan predlaga najpozneje 30. dan pred dnevom glasovanja, so po današnji seji vlade sporočili z urada za komuniciranje.

Pristojnosti volilne komisije

V predlogu zakona je jasneje določena pristojnost državne volilne komisije, da v posebnem postopku ugotavlja, kateri kandidati so bili izvoljeni za poslance in katerim kandidatom pripada pravica prevzema mandata nadomestnega poslanca. Predlog zakona črta določbo, da se mora javna volilna propaganda končati najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja, saj je trajanje volilne kampanje urejeno v zakonu o volilni in referendumski kampanji.

Poleg tega predlog zakona odpravlja tudi nekatere druge pomanjkljivosti, ki so se izkazale v praksi in na katere državna volilna komisija že nekaj časa opozarja.

Skladnost z ustavo

Glede implementacije odločbe ustavnega sodišča, ki se nanaša na ureditev volitev po pošti, pa vlada ugotavlja, da predlog zakona sledi rešitvi, ki so jo predlagali leta 2011 in jo tako podpira. Ob tem vlada ugotavlja, da je treba urediti ustrezno razmerje v zastopanosti spolov na kandidatnih listah.

Al. Ma.