Pravoslavni verniki praznujejo božič

Irinej: Dom naj bo izpolnjen z vero, vrlinami in močjo

7. januar 2018 ob 12:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pravoslavni verniki praznujejo praznik Jezusovega rojstva božič. Patriarh srbske pravoslavne cerkve Irinej je v nagovoru dejal, da so bili naši predniki uspešni le, ko je bil njihov dom izpolnjen z vero in vrlinami.

V Ljubljani so praznik pričakali s polnočno praznično mašo v tamkajšnji pravoslavni cerkvi svetega Cirila in Metoda, dopoldne pa so se pri maši zbrali še enkrat. Vernike Srbske pravoslavne cerkve je ob božiču s pismom nagovoril patriarh Irinej, ki je opozoril, da urejena mesta in vasi, ekonomski napredek in vse druge dobrine sveta ne bodo vredne nič, "če bo več smrti kot rojstev". Dejal je, da so bili predniki uspešni le, ko je bil njihov dom izpolnjen z vero, vrlinami in močjo ter ko so se jim obilno rojevali otroci.

Pozval je k molitvi za vse ljudi, posebej mlade, ki so žrtve mamil, alkohola, razvrata, gneva in brezčutnosti. Posvaril je še, da je zaradi vse nižje rodnosti ogrožen obstoj naroda, prav tako pa tudi tokrat ni pozabil na Srbe, ki so ostali na Kosovu in tam "mučeniško izpovedujejo svojo sveto pravoslavno vero in pogumno potrjujejo svoje srbsko ime". Kosovo je označil za srbski Jeruzalem.

Polnočnica v moskovski katedrali

Ruski patriarh Kiril, ki je ponoči vodil polnočnico v moskovski katedrali Kristusa Odrešenika, njegov božični dan pa bo predvsem humanitarno obarvan, je medtem vernike pozval, naj čudež božiča obeležijo z dobrimi deli in vero.

V soboto so imeli v pravoslavni cerkvi badnji dan, ki pomeni bdenje oziroma pričakovanje. Na omenjeni dan je v pravoslavni cerkvi v Ljubljani potekalo bogoslužje, po katerem so vernikom razdelili badnjake oziroma slamo in hrastove veje. Verniki so te odnesli domov, ob polnoči pa so se znova zbrali v cerkvi, kjer je potekala praznična maša.

Božič danes poleg Srbov praznujejo tudi verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji, Ukrajini in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji.

Zaradi julijanskega koledarja 13 dni kasneje

Verniki omenjenih cerkva božič praznujejo pozneje kot večina kristjanov, saj v 16. stoletju niso sprejeli koledarja, ki ga je uvedel papež Gregor XIII. Tako še vedno uporabljajo julijanski koledar, ki za gregorijanskim zaostaja za 13 dni. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu, in so tako božič že obeležile.

G. K., Foto: BoBo