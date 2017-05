Pred islamskim kulturnim centrom bo raslo drevo verskega sožitja

Pri sajenju drevesa so poleg muftija sodelovali še vrhovni predstavniki Katoliške, Evangeličanske in Srbske pravoslavne cerkve

23. maj 2017 ob 14:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Najvišji predstavniki verskih skupnosti v Sloveniji so na pobudo islamske skupnosti na gradbišču islamskega kulturnega centra posadili drevo v znak miru in prijateljstva.

Drevo, ki so ga skupaj posadili mufti Nedžad Grabus, ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore, evangeličanski škof Geza Filo in paroh Srbske pravoslavne cerkve Rade Despotović, bo tako simboliziralo sožitje različnih ver. Grabus je ob tem dejal, da mora "našo ljubezen do Boga spremljati ljubezen do soseda". Gre sicer za drevo ambrovec, ki zraste do 20 metrov.

Ljubljanski nadškof Zore je v kratkem nagovoru opozoril predvsem na pomen medverskega dialoga in se ob tem navezal na besede papeža Frančiška na konferenci za mir v Egiptu konec aprila. Po Zoretovih besedah je poudaril, da moramo na področju dialoga hoditi skupaj in v prepričanju, da je prihodnost vseh odvisna tudi od sobivanja med verstvi in kulturami.

Naš svet potrebuje prijateljstvo, ljubezen in mir

Tudi Filo je izrazil željo, da bi dogodek prispeval k medverskemu dialogu. "Naš sedanji svet, razkosan zaradi slepega nasilja, ki prizadeva srca vse več ljudi, potrebuje prijateljstvo, ljubezen, usmiljenje, mir," je dejal. Potrebuje tudi pogumne "delavce za mir" ter "graditelje mostov miru, dialoga, bratstva, pravičnosti in človečnosti", je dodal.

Paroh Srbske pravoslavne cerkve Despotović je izrazil hvaležnost ob zasaditvi drevesa miru in življenja. Mir, kot je dejal, je temelj vseh ver. Po njegovih besedah je mir tudi "temelj našega bistva, naših odnosov in identitete" ter ena izmed božanskih kategorij, ki jih mora človek vsak dan "vgrajevati vase".

L. L.