Predsednik republike: Svoje težave moramo reševati sami

Predsednikova novoletna poslanica

31. december 2016 ob 10:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predsednik republike Borut Pahor je v novoletni poslanici Slovenke in Slovence doma in po svetu pozval k enotnosti in sodelovanju. To potrebujemo, da lahko rešimo lastne težave.

V Sloveniji še zdaleč ni vse idealno, je dejal predsednik države Borut Pahor. Je pa boljše, iz česar izpelje sklep, da "skupaj zmoremo". "Prav to samozavest potrebujemo za čas, ki prihaja. Še veliko bolj se moramo zanesti na lastne presoje, na lastno pamet in naš pogum," je povedal v novoletni poslanici.

Državljane je pozval k enotnosti in sodelovanju. "Ne gre zgolj za plemenita dejanja in solidarnost, krepiti moramo občutek pripadnosti drug drugemu. Da smo torej zaradi tega bolj povezana skupnost, bolj uspešna država in bolj prijazna domovina za vse," je dejal.

V družini, a naše težave so naše

"Pripadamo evropski družini. V svetu imamo veliko zaveznikov in prijateljev, vendar pa ne smemo pričakovati, da bo naše vitalne zadeve namesto nas reševal kdo drug. V veliki meri jih moramo rešiti sami, zato je pomembno, da sodelujemo, se spoštujemo in spodbujamo," je še poudaril.

"Ničesar nas ni strah, na prihodnost pa gledamo z velikim upanjem," je nagovor Slovenkam in Slovencem končal predsednik.

