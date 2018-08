Predsedniki petih strank podpisali koalicijsko pogodbo

Pred tem pogovor z ministrskimi kandidati

29. avgust 2018 ob 08:25

zadnji poseg: 29. avgust 2018 ob 12:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pet strank, LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS, je podpisalo koalicijski sporazum o sodelovanju v vladi, Marjan Šarec se je predsednikom vseh sodelujočih strank zahvalil za konstruktivno držo.

"Tudi v tej koaliciji bo včasih tesno, ker nas je nekoliko več," je podpis koalicijske pogodbe oziroma partnerskega sporazuma v polnih prostorih stranke LMŠ uvodoma komentiral Marjan Šarec. "Peterica strank se je odločila, da želi narediti nekaj dobrega za Slovenijo. Za nami sta več kot dva meseca trdega dela, v tem času je bilo veliko naporov in usklajevanj, katerih rezultat je podpis tega partnerskega sporazuma. To me zelo veseli, zahvaljujem se predsednikom za trud in konstruktivno držo."

"Vsak, ki se je odločil za sodelovanje, si zasluži priznanje"

Šarec je dejal, da v zadnjih dneh lahko veliko poslušamo o zadržkih, slabih scenarijih, ministrih, ki niso dobri, in dodal, da bi sam zadevo obrnil drugače: "Vsak ki je zbral voljo in pogum, da se je odločil za vstop v vlado, da se je dal na listo za ministra in vsak, ki se je odločil za sodelovanje z vlado, si zasluži priznanje," sploh v časih, ko takoj vse dajemo v nič je dodal Šarec.

Glede kandidatov za ministre in ministrice je Šarec izpostavil dvoličnost komentarjev: "Nekateri pravijo, da gre za rekonstrukcijo starih obrazov, nove obraze pa kritizirajo, češ da so nepoznani." Šarec je ob tem še poudaril, da so predsedniki petih strank podpisali partnerski sporazum, s katerim se je uskladila tudi Levica. Na vprašanje, ali bo Levica imela dražavnega sekretarja, je dejal, da bodo v prihodnjih dneh našli rešitev, ki bo operativna in učinkovita.

Na kritiko, da dosedanja finančna ministrica Mateja Vraničar Erman s Šarčevo vlado ni hotela sodelovati, kar naj ne bi bila finančno vzdržna, je Šarec dejal, da je Vraničar Ermanova z njimi želela sodelovati, a da so se po očitkih o rekonsktukciji odločili, da bodo v LMŠ-ju ponudili svoje kandidate. "Menim, da bomo kljub naporom, ki nas čakajo in ne bodo lahki, naredili nekaj dobrega za Slovenijo in da ima vsak dober namen. Različna mnenja pa so za demokracijo nekaj običajnega," je povedal Šarec.

S koalicijsko pogodbo se stranke med drugim zavezujejo, da bodo spoštovale načela pravne države in medgeneracijske soodvisnosti. Predstavniki koalicije so večkrat poudarili tudi zavzemanje za višjo stopnjo politične kulture in ravni komuniciranja, med največje prednostne naloge pa so uvrstili ureditev razmer v zdravstvu.

Alenka Bratušek je po podpisu sporazuma dejala, da koaliciji želi veliko uspehov pri reševanju države. Komentirala je tudi Šarčeva kandidata za ministra za zdravje in gospodarstvo: "Oba sta iz stranke predsednika vlade in mislim, da je prav, da so resorja vzeli pod svoje okrilje. Si pa sama želim oba kandidata srečati in slišati njuno vizijo zdravstva in javnih financ." Dodala je še, da je Samo Fakin že napovedal, da bo v zdravstvo potreben velik finančni vložek, zato je pomembno, da ta dva resorja delata z roko v roki.

Pogovori Šarca z ministrskimi kandidati

Marjan Šarec se je pred podpisom srečal še s kandidati, ki jih na ministrsko mesto predlagajo v SAB-u in DeSUS-u. Najprej se je ločeno sestal s kandidatoma na predlog SAB-a. Peter Jožef Česnik, ki ga v stranki vidijo na čelu ministrstva za Slovence po svetu, in Marko Bandelli, ki ga predlagajo za vodenje ministrstva za kohezijo, po srečanju izjav za medije nista dala. SAB naj bi v vladi sicer zastopala še Alenka Bratušek kot infrastrukturna ministrica.

DeSUS za obrambnega ministra predlaga Karla Erjavca, s katerim se Šarec ni posebej sestal. Srečal pa se je s kandidatko za kmetijsko ministrico pa Aleksandro Pivec. Po njenih besedah sta se s Šarcem zelo dobro ujela tako v vsebinskih stališčih o kmetijskem področju kot tudi na osebnem nivoju, torej nivoju osebnih vrednot in pogledov na delo prihodnje vlade. "Jaz sem danes še toliko bolj vesela, da sem ta izziv sprejela in se veselim sodelovanja ter zelo optimistično vstopam v to novo obdobje, ki nas čaka," je dejala.

S kandidati na predlog SD-ja in SMC-ja se je Šarec, z izjemo Cerarja, sešel že v torek. Vložitev liste ministrskih kandidatov v DZ so stranke napovedale za petek. V Šarčevi vladi naj bi tako kot v dosedanji delovalo 16 ministrov, od tega dva brez resorja.

Potem ko je Levica s peterico strank sklenila protokol o sodelovanju in na glasovanju že avgusta podprla Šarca za mandatarja, se je zavezala tudi, da ne bo nasprotovala listi ministrskih kandidatov. Za potrditev liste je sicer v DZ-ju dovolj večina navzočih poslancev.

