Šarec: Sestanek z Levico je pokazal, da imajo pogajanja smisel

Za pogajalsko mizo predstavniki LMŠ-ja in Levice

26. julij 2018 ob 07:36,

zadnji poseg: 26. julij 2018 ob 14:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po odstopu NSi-ja od koalicijskih pogajanj peterice strank so za pogajalsko mizo sedli predstavniki LMŠ-ja in Levice. Določili so časovnico pogajanj, zanje imajo teden dni časa.

"Smo v fazi, ki se ji lahko reče začetek pogajanj šestih strank," je po srečanju LMŠ-ja in Levice dejal Marjan Šarec. Tokrat so se dogovorili za protokol, za tehniko pogajanj, sledila bodo usklajevanja na strokovnih skupinah, ki bodo dala podlago za končna usklajevanja šestih predsednikov strank, je pojasnil.

Pogajanja se bodo nadaljevala v naslednjih dneh in celo urah, saj je časa zelo malo, če se presodijo vsi roki in notranja odločanja v strankah. Ocenil je, da je časa za dosego osnutka koalicijske pogodbe, vsem sprejemljivega, približno teden dni.

"Sestanek je pokazal, da pogovori imajo smisel," je dodal.

Dobro se mu zdi, da je večina vsebine med preostalimi petimi strankami že usklajena, zato tokratni krog z Levico ne bi smel vzeti toliko časa kot prvi.

Predsednik Levice Luka Mesec je opozoril na precejšnja vsebinska razhajanja in da časa ni na pretek. V enem tednu bodo morali doseči za Levico sprejemljivo besedilo, ki bo potem šlo na notranji referendum v stranki (pa tudi v nekaterih drugih).

Absolutno so proti povečanju sredstev za vojsko, vključno s sestavljanjem dveh bataljonskih skupin, in proti nadaljevanju privatizacije. Pogrešajo program za odpravo revščine in doseganje podnebnih ciljev.

Ocenili so tudi, da je besedilo pogodbe, kakršno je bilo usklajeno z NSi-jem, fiskalno nevzdržno in bi prineslo milijardo ali več dodatne luknje v proračunu, saj je vsebovalo kup novih odhodkov. Tudi Levica hoče nove odhodke, je poudaril Mesec, saj hočejo višati minimalno pokojnino. A obenem bi uvedli tudi nove prihodkovne postavke, denimo davek na nepremičnine, viši davek na dobiček, pa povečati prispevke delodajalcev v blagajno ZPIZ-a.

"Nočemo imeti pogodbe, ki bo seznam dobrih želja, ampak pogodbo, v kateri bodo politike jasno zapisane in ki jih bo vlada izvajala, ne pa da je pogodba samo neki neresen dogovor. "

Po odhodu NSi-ja

V LMŠ-ju so Levico na koalicijska pogajanja povabili, potem ko so ugotovili, da je možnost pogajanj z NSi-jem v drugem krogu iskanja mandatarja za sestavo nove vlade izčrpana. Šarec je ob tem zatrdil, da k pogajanjem z Levico pristopajo resno in ne zato, da bi "izgubljali čas in imeli neke scenarije zadaj".

LMŠ naj bi Levici tudi že posredoval osnutek koalicijske pogodbe, ki pa ni enak tistemu, o katerem so se LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS uskladili z NSi-jem. Po Meščevih besedah so jim potencialni koalicijski partnerji obljubili, da bodo iz nje črtali "vse koncesije, ki so bile dane NSi-ju".

Zakaj je NSi odkorakal s pogajanj?

Kot piše novinar Radia Slovenija Tomaž Celestina, je Levica doslej zaradi precej radikalnih stališč ostajala zunaj nabora želenih koalicijskih partnerjev, zdaj pa so po skoraj dveh mesecih po volitvah le dobili svojo priložnost. Prve izjave po tem, ko so v stranki sprejeli vabilo na pogajanja, so bile precej mirne, šle so v smeri iskanja kompromisa, s katerim bi lahko pokrili svoja programska izhodišča. Levica kot še ena izmed strank, ki ostro zavračajo sodelovanje z Janezom Janšo, se bo zdaj morala potruditi, da besede, da bodo naredili vse, da Slovenija dobi bolj levo usmerjeno vlado, prelije tudi v dejanja.

Ugoden pogajalski izkupiček bi vsekakor poskrbel tudi za nekaj več miru med posameznimi frakcijami v Levici, stranka pa bi lahko jasno pokazala, da je pripravljena prevzeti svoj del odgovornosti pri iskanju poti do za ljudi prijaznejše, boljše Slovenije.

Za zdaj pa brez odgovora ostaja vprašanje, zakaj je Nova Slovenija od peterčka odkorakala dvakrat, in kot kaže, priložnosti za vrnitev ne bo več. Po tem, kar se je dalo izvedeti, je bila namreč kadrovska ponudba za NSi lepa: mesto predsednika državnega zbora, obrambno ministrstvo in še en resor. Če k temu dodamo še to, da naj bi jim s pogajanji uspelo urediti tudi financiranje zasebnih šol in skrajševanje čakalnih vrst tudi v zasebnih ordinacijah, potem je na mizi troje. Ali so se vstopa v koalicijo preveč bali ali vanjo niso smeli vstopiti ali pa je šla mlada vodilna ekipa NSi-ja pri pomikanju meje, kaj bi lahko kot zaželen partner še dobili, zlasti ko gre za kadre, preprosto predaleč. Kakor koli, sredinska koalicija je z odhodom NSi-ja dobila izrazit levi pridih, spretnost vsebinskega in zlasti kadrovskega usklajevanja pa je zdaj tudi v rokah Levice, ki se s tem zalogajem srečuje prvič. Morda so se česa naučili tudi iz lekcije, ki jo je ponudila in nato dobila Nova Slovenija, še piše Tomaž Celestina.

B. R., Al. Ma.