Predsedniške volitve bodo 22. oktobra

Predsednik DZ-ja je razpisal predsedniške volitve

Predsednik DZ-ja Milan Brglez je v Narodni galeriji podpisal odlok o razpisu predsedniških volitev, ki bodo 22. oktobra.

Konec leta se bo iztekel mandat predsedniku republike Borutu Pahorju, ki je svoj prvi mandat nastopil 23. decembra 2012. V skladu z zakonom o volitvah predsednika republike predsednik DZ-ja predsedniške volitve razpiše najprej 135 in najpozneje 75 dni pred iztekom petletne oz. podaljšane mandatne dobe prejšnjega predsednika republike.

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni. V odloku o razpisu volitev je predsednik DZ-ja določil datum razpisa volitev, s katerim bodo začeli teči roki za volilna opravila in sicer je to 21. avgust.

Volitve predsednika republike morajo biti opravljene najpozneje 15 dni pred iztekom petletne mandatne dobe prejšnjega predsednika republike. Glasovanje v morebitnem drugem krogu volitev pa se po zakonu opravi najpozneje 21 dni po prvem glasovanju.

Brglez ne bo kandidat SMC-ja

Predsednik DZ-ja Brglez je ponovil, da ne namerava kandidirati. Hkrati je ocenil, da Slovenija potrebuje predsednico ali predsednika z odlikami, kot so pogum, načelnost, iskrenost, poštenost in odprtost.

"Slovenija potrebuje nekoga, ki se bo oglasil vedno, ko bo treba o perečih družbenih vprašanjih in dilemah zavzeti stališča. Predsednik republike je namreč vrhovna moralna in politična avtoriteta v državi, zato se mora in je prav, da svojo avtoriteto udejanja tudi s tem, da se opredeljuje do vseh dogajanj v naši državi in družbi," je dejal Brglez ter kandidatom zaželel smelosti in poguma, izvoljenemu na volitvah pa "veliko vladarske modrosti, v korist vseh nas in naše skupne domovine".

