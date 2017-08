Ljudmila Novak bo kandidirala za predsednico države

Predsedniške volitve 2017

4. avgust 2017 ob 11:21

Ljubljana - STA

Predsednica NSi-ja Ljudmila Novak je ob 17. obletnici svoje stranke napovedala, da bo kandidirala za predsednico države. Kot je dejala, želi ljudem povrniti zaupanje v državo in povezati Slovenijo.

Novakova bo na volitvah nastopila kot kandidatka stranke s podpisi poslancev. Dejala je, da je pripravljena na zmago, čeprav se zaveda, da pred koncem tekme ni zmagovalca. Pri tem pa je napovedala racionalno kampanjo, v kateri bodo poskušali porabiti toliko, kot bo ravno potrebno. "Slovenija potrebuje zmernega, vendar aktivnega predsednika vseh državljanov, ki bo s svojim vplivom in delovanjem pripomogel k temu, da se bodo stvari v naši državi hitro in učinkovito reševale ter tudi premikale v pravo smer in seveda na bolje," je dejala Novakova.

Po njenih besedah mora biti predsednik republike nekdo, ki je odločen, opozarja na težave in stanje v družbi, ko je to treba, ki zna jasno zavzeti stališča in tudi odločno povedati, kaj je prav. Biti mora varuh smeri, v katero mora iti Slovenija, meni.

Po njenem mnenju Slovenija potrebuje tudi več demokratičnosti, svobode, odprtosti, dialoga, predvsem pa medsebojnega spoštovanja. Spravni proces se mora nadaljevati in temeljiti na resnici. Kot tiste vrednote, ki morajo dobiti v Sloveniji ponovno večjo veljavo, pa je poudarila poštenost, delavnost, spoštovanje družine in odgovorno ravnanje vsakega posameznika.

Slovenija mora postati ena od 15 najuspešnejših držav na svetu

Temeljna vizija, ki ji namerava slediti, je, da mora Slovenija postati ena od 15 najuspešnejših držav na svetu. V zunanji politiki pa namerava ravnati tako, "da bo Slovenija vedno bolj kredibilna, priznana, ugledna in spoštovana država".

Sama ostaja krščanska demokratka, a zna prisluhniti tudi drugače mislečim, zato želi kot predsednica upoštevati mnenja vseh in predvsem si prizadevati za povezovanje in to, kar je dobrega za Slovenijo, je dejala.

Tudi evropski poslanec Lojze Peterle je njeno kandidaturo danes med drugim podprl z besedami, da Slovenija premore malo politikov, ki znajo prisluhniti. Zato je kandidature Novakove izjemno vesel. Strankin podpredsednik Jožef Horvat pa je poudaril njene bogate izkušnje. Dejal je, da jo podpira celotna stranka in da ji bodo pri kandidaturi pomagali z vsemi močmi.

Al. Ma., B. R.