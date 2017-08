Volitve za predsednika republike bodo najverjetneje med 15. oktobrom in 5. novembrom

Predsednik DZ-ja bo v petek razpisal predsedniške volitve

7. avgust 2017 ob 12:40,

zadnji poseg: 7. avgust 2017 ob 12:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik DZ-ja Milan Brglez bo v petek ob 12. uri v Narodni galeriji razpisal volitve za predsednika republike. V skladu z zakonskimi roki je tako prva od možnih volilnih nedelj 15. oktober, zadnja pa 5. november.

Aktualni predsednik republike Borut Pahor je svoj prvi predsedniški mandat začel 23. decembra 2012. V skladu z zakonom o volitvah predsednika republike predsednik DZ-ja predsedniške volitve razpiše najprej 135 in najpozneje 75 dni pred iztekom mandata predsednika republike. Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni.

V kabinetu predsednika DZ-ja so opozorili, da bo Brglez v odloku o razpisu volitev določil datum razpisa volitev, s katerim bodo začeli teči roki za volilna opravila.

Če bo ta datum sovpadal z dnem podpisa in bo odlok objavljen v uradnem listu še isti dan, so volitve v skladu z zakonskimi roki lahko med 15. oktobrom ter 5. novembrom. Če pa bo predsednik DZ-ja za razpis volitev določil poznejši datum, so posledično volitve mogoče tudi pozneje.

Volitve predsednika republike morajo biti sicer opravljene najpozneje 15 dni pred iztekom petletne mandatne dobe prejšnjega predsednika republike. Glasovanje v morebitnem drugem krogu volitev pa se po zakonu opravi najpozneje 21 dni po prvem glasovanju.

Pahor bo ponovno kandidiral

Pahor je napovedal, da bo kandidiral kot neodvisni kandidat, vendar naj bi ga podprla vsaj SD. V petek je boj za predsedniški stolček napovedala predsednica NSi-ja Ljudmila Novak, v drugih parlamentarnih strankah pa so glede kandidatur ali podpore kandidaturam še neodločeni.

Kandidaturo je napovedalo kar nekaj bolj ali manj prepoznavnih Slovencev, med njimi veleposlanik v Makedoniji Milan Jazbec, igralec in aktualni kamniški župan Marjan Šarec, pesnik in igralec Andrej Rozman – Roza, komik Žiga Papež – Papster, pevca Damjan Murko in Dominik Kozarič, Jožef Jarh, Jordan Zahar, Ludvik Poljanec, Aleš I Cepič, Dušanka Janša in Martina Valenčič.

Za vložitev kandidature je potrebnih 10 podpisov poslancev ali 5000 podpisov volivcev ali podpora stranke s podpisi treh poslancev oziroma 3000 volivcev.

