31. marca 1945 je v bližino vasi padel britanski bombnik z devetimi letalci, preživeli so štirje. Foto: MMC RTV SLO

Pri Vinici odkrili obeležje leta 1945 padlim zavezniškim letalcem

Slavnostni nagovor je imel predsednik Borut Pahor

24. marec 2018 ob 19:42

Vinica - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V Sloveniji je precej krajev, v katerih z obeležji ohranjajo spomin na pomen zavezništva v zadnji svetovni vojni, od danes imajo enega takih obeležij tudi v belokranjski vasici Gornji Suhor pri Vinici. Z njim so obudili spomin na 31. marec 1945, ko je v bližino vasi padel britanski bombnik z devetimi letalci.

Na slovesnosti je o pomenu zavezništva govorila britanska veleposlanica. Predsednik države Borut Pahor pa je poudaril, da je prav, da se Slovenci zavedamo, da smo imeli zaveznike in da zavezniki ne pozabijo, da so imeli tukaj prijatelje. In da so takšni dogodki lahko spodbuda, da bi imeli Dan slovensko britanskega prijateljstva.

