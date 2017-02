Pri zaposlovanju in darilih v šolah preži največ tveganj za korupcijo

KPK je šolam že izdal več priporočil

2. februar 2017 ob 13:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Komisija za preprečevanje korupcije je v oceni korupcijskih tveganj v osnovnih in srednjih šolah ugotovila, da največje tveganje predstavlja zaposlovanje. Težave so tudi pri darilih.



Prijave, ki jih je komisija (KPK) prejela, kažejo, da je ena bolj perečih težav pri delovanju slovenskih šol zaposlovanje (sodelovanje ravnateljev oziroma učiteljev v postopkih zaposlovanja, kjer je kandidat njihov družinski član, zaposlitev kandidata, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev ipd.), so sporočili s KPK-ja. Skoraj četrtina vseh očitanih sumov kršitev v prejetih prijavah od leta 2011 do leta 2015 se pri osnovnih šolah nanaša ravno na nepravilnosti pri zaposlovanju, pri srednjih šolah pa je delež 15,5-odstoten. Na drugi strani šole same tega tveganja ne zaznavajo kot problematičnega.

Nekatera razhajanja se kažejo tudi pri nedovoljenem sprejemanju daril. Čeprav osnovne in srednje šole tega tveganja ne dojemajo kot pomembnega, je v praksi drugače. Zaposleni se v šolah z obdarovanjem srečujejo precej pogosto, zato komisijo preseneča dejstvo, da šole večinoma menijo, da lahko do nedovoljenega sprejemanja daril pride le v redko.



Poleg tega, so poudarili, še vedno prejemajo veliko vprašanj, ki se nanašajo prav na sprejemanje daril ter ravnanje z njimi, kar kaže na to, da to tveganje vendarle ni tako dobro obvladano, kot ocenjujejo šole.



Na KPK-ju tako ugotavljajo, da tveganja, ki jih zaznavajo šole, glede na dejansko prejete prijave večinoma ne odražajo realnega stanja.



Zaznavajo tveganja pri ocenjevanju

So pa šole boljše pri zaznavanju tveganj, ki so povezana s podeljevanjem višjih ocen zaradi sorodstvenih vezi, poznanstev, daril, uslug ali groženj.



KPK je na podlagi izsledkov analiz šolam že podal priporočila za upravljanje tveganj s področja javnih naročil, poslovnega sodelovanja in izvajanja pridobitne dejavnosti, nasprotja interesov, nedovoljenih vplivov, daril in zaščite prijaviteljev.

A. Č.