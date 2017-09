Cerar po referendumu: "Volivci imajo dovolj političnih igric"

Odzivi na referendum o drugem tiru

24. september 2017 ob 21:06,

zadnji poseg: 24. september 2017 ob 22:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vladni predstavniki so izrazili zadovoljstvo z izidom referenduma o drugem tiru, saj naj bi volivci želeli, da vlada opravi svoje delo. Pobudnik referenduma Vili Kovačič pa že napoveduje ustavno presojo zakona o drugem tiru.

Premier Miro Cerar je v izjavi po zaprtju volišč na današnjem referendumu o drugem tiru dejal, da je nizka udeležba "v veliki meri pokazala, da imajo volivci dovolj političnih igric" in podpirajo vladni projekt.

Cerar je ponovil, da gre za pomemben razvojni projekt za našo prihodnost in po njegovem prepričanju so volivci tudi z neudeležbo na referendumu pokazali, da želijo, da "vlada opravi svoje delo, ki smo si ga začrtali, da se ne ustavljamo, da se ne vračamo nazaj, ampak gremo in ta drugi tir zgradimo".

Premier je tudi zavrnil očitke pobudnikov referenduma, ki v slabi udeležbi vidijo nelegitimnost projekta. "O nelegitimnosti ni govora, pravila so bila jasna, vse smo odigrali po pravilih," je dejal.

Tistim, ki so na referendumu obkrožili "proti" zakonu, je zagotovil, da drugi tir ne bo novi Teš 6, saj projekt vodijo zelo transparentno "zato tudi zakon, zato nadzorni mehanizmi, tako domači kot evropski, tudi zaledne države ne bi projekta podprle, če ne bi bil dober", je povedal in poudaril, da ima drugi tir dobro finančno konstrukcijo in tudi trasa je določena v pravi smeri.

Obregnil se je tudi ob SDS in pobudnika referenduma Vilija Kovačiča, ki da so z referendumom želeli preprečiti projekt, ki je dober za Slovenijo. "Zdaj vidijo, kakšna je volja ljudstva," je dejal Cerar.

Kovačič: Projekt je neustaven

Pobudnik referenduma, vodja civilne iniciative Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič je po zaprtju volišč povedal, da zakon o drugem tiru, čakata še pobuda za oceno ustavnosti. "Projekt je neustaven, zato bomo prihodnji teden vložili pobudo za oceno ustavnosti zakona in zadevo predali računskemu sodišču. Stroške za ta referendum pa bomo s položnicami naslovili na vse poslance, ki so glasovali za zakon," je dejal Kovačič.

Referendum je bil nepotreben eksperiment

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je nedeljski referendum ocenil kot nepotreben eksperiment pobudnikov. "Mislim da volivci z nizko udeležbo sporočajo, da o tej temi ne želijo odločati na referendumu, ampak odgovornost prepuščajo vladi, da nadaljuje s projektom," je dejal.

Državni sekretar in vodja projekta drugi tir Jure Leben pa je menil, da je državljanom jasno, da imamo vlado za to, da sprejema strokovne odločitve. "Na ta način moramo projekt peljati naprej," je dodal. Hkrati pa ga veseli, da se bodo lahko že v ponedeljek ponovno ukvarjali z vsebino projekta. V kratkem naj bi prišlo do odpiranja ponudb za pripravljalna dela, načrtujejo pa, da bodo novembra začeli z deli na trasi.

Popovič je pričakoval nizko udeležbo

Koprski župan Boris Popovič je povedal, da je pričakoval nizko udeležbo na referendumu, ki je bil "popolnoma brez veze in nepotreben". Popovič je sicer poudaril, da zakon ni popoln, da pa državljani z njim ogromno dobimo. "Dobimo dvotirno železniško povezavo med Divačo in Koprom, obstoječi tir pa se ukine, kar je za naše prebivalce izrednega pomena. Končno bodo lahko živeli, kot vsi ostali," je dejal.

SDS bo bedel nad projektom; Levica bi novelirala zakon

Matej T. Vatovec iz Levice pa je opozoril, da rezultat referenduma o zakonu o drugem tiru ne sme postati bianco menica za izpeljavo posla z Madžarsko. "Mislim, da to ne sme postati bianco menica za to, da se izpelje posel z Madžarsko, ker bi bilo to enostavno škodljivo za naše gospodarstvo in tudi za državni proračun," je pojasnil Vatovec. V Levici pa bodo vztrajali pri svojih zahtevah in takoj po uveljavitvi zakona predlagali njegovo noveliranje.

Poslanec največje opozicijske stranke SDS-a Ljubo Žnidar je dejal, da nizka udeležba na referendumu o zakonu o drugem tiru ni bila nepričakovana, saj je neprimerno, da o strokovnih stvareh in največjih infrastrukturnih projektih v državi odločajo državljani namesto stroke. "Izgradnja in postopki se morajo nadaljevati, čas pa bo hitro pokazal, ali smo v SDS imeli prav, ko smo opozarjali na vse nepravilnosti zakona," je dejal.

Poslanec NSi-ja Zvonko Lah je ocenil, da je vladi očitno uspelo prepričati volivce, da so tudi proti drugemu tiru, če so proti zakonu, a ni tako. Meni, da je še čas za alternativno različico, saj bodo pripravljalna dela trajala dve leti, v tem času pa se bo vlada zamenjala.

Dragonja: Želimo več kot 200 milijonov evropskega denarja

Svetovalec projektnega podjetja 2TDK Metod Dragonja je povedal, da se z izidom referenduma ni obremenjeval. "Meni je pomembno to, da je koncept financiranja, ki smo ga postavili, bil deležen podpore v evropskih inštitucijah in to je tisti najbolj pomemben element, da bomo ustvarili pogoje za uresničitev tega projekta," je dejal. Kot prvi cilj po referendumu je izpostavil pridobitev načrtovane vsote evropskih sredstev. "Želimo preseči 200 milijonov evrov, cilj je 250 milijonov evrov," je dodal.

"S stališča Slovenskih železnic je to novica, da se projekt drugi tir po vseh teh letih končno začne. To je praktično zelena luč na koncu tunela, da bo projekt v doglednem času zgrajen in da lahko našim poslovnim partnerjem končno rečemo, da gredo stvari naprej in v fazo izgradnje, na kar čakajo že mnoga leta," pa je povedal direktor Slovenskih železnic Dušan Mes in dodal, da si želijo, da se projekt izvede čimbolj transparentno in v skladu z dobro poslovno prakso.

G. C.