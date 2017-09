Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Matej T. Vatovec je bil kritičen do vlade, ki po njegovih besedah vztrajno pozablja poudarjati to, da bomo izključno iz slovenskega proračuna letno plačevali tudi vsaj 30 milijonov evrov v obliki nadomestila za dosegljivost. Foto: BoBo Dodaj v

Levica: Zakon ni podlaga za gradnjo drugega tira

Zakon po mnenju Levice ne omogoča niti ustreznega nadzora

22. september 2017 ob 12:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Levici so volilce pred nedeljskim referendumom o zakonu o drugem tiru še enkrat pozvali, naj zakon zavrnejo, saj ta ni podlaga za gradnjo projekta - Matej T. Vatovec je dejal, da zakon govori predvsem o financiranju drugega tira, ki pa je po njegovih besedah v škodo državljanov. Ponovno je izpostavil problem sodelovanja Madžarske.

Vatovec je v izjavi za javnost poudaril, da zakon ne govori o tem, ali se bo drugi tir gradil ali ne. "To je treba jasno zavreči, saj zakon govori predvsem o financiranju drugega tira," je dejal. V Levici zakonu nasprotujejo, ker bo drugi tir po vladnem modelu za 45 let pristal v solastništvu Madžarske, ta pa bi lahko po Vatovčevih opozorilih prednost izkoristila za lastne interese. "Predvideni aranžma z Madžarsko bi bil v osnovi nepravičen. Obe državi bi prispevali 200 milijonov evrov kapitala, vsaka pa bi dobila polovico dobička," je pojasnil.

Poslanec je bil kritičen do vlade, ki po njegovih besedah vztrajno pozablja poudarjati to, da bomo izključno iz slovenskega proračuna letno plačevali tudi vsaj 30 milijonov evrov v obliki nadomestila za dosegljivost.

"Pomembno je, da Madžarska ves čas vztraja pri t.i. vezanih poslih. Želijo si neposrednega dostopa do Luke Koper in do prednostnega prometa na slovenskih železnicah. To ni škodljivo samo za drugi tir in logistično verigo, ampak tudi za celotno gospodarstvo, potencialno pa je tudi za Luko Koper," je izpostavil Vatovec.

Zakon po mnenju Levice ne omogoča niti ustreznega nadzora. "Vladni zakon deluje po principu, da tisti, ki toži, tudi sodi. To je nepravilno in gre za demokratični deficit v nadzoru," izpostavlja poslanec opozicijske stranke. Pojasnil je še, da obstaja drugačna rešitev za drugi tir, ki so jo v Levici predlagali najprej z dopolnili in nato z novelo zakona. Novela bi po oceni Vatovca lahko "onemogočila" referendum, če bi vlada in pobudniki referenduma v prvo vrsto postavili interes državljanov, to je, da bi z gradnjo začeli čim prej.

Alternativa pomeni nič drugega kot to, da bi se namesto madžarskega vložka zagotovilo sredstva iz državnega proračuna. "200 milijonov evrov je treba zagotoviti postopoma do leta 2020, in ne naenkrat," je še dejal in pozval volilce, naj zakon zavrnejo.

T. K. B.