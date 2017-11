Rušenje črnih gradenj bi moralo presojati sodišče

Ustavno sodišče naložilo popravke zakonodaje DZ-ju

28. november 2017 ob 10:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ustavno sodišče je kot neustavna označilo dva člena zakona o graditvi objektov, ki določata inšpekcijske ukrepe pri črnih gradnjah, ker pred dokončno odstranitvijo črne gradnje ne omogočata sodne presoje sorazmernosti ukrepa. DZ mora neustavnost odpraviti v enem letu.

Za ustavno sodišče sta neustavna 152. in 156.a člen zakona. 152. člen govori o tem, da gradbeni inšpektor v primeru, ko ugotovi, da gre za črno gradnjo, med drugim odredi, da se ta odstrani. 156.a člen pa določa pogoje, kdaj se lahko takšen ukrep odloži, ko gre med drugim za dom graditelja ali ko se v njej opravlja gospodarska dejavnost.

V odločbi, ki jo je soglasno sprejelo šest ustavnih sodnikov, so poudarili, da je pravica do spoštovanja doma ena od temeljnih človekovih pravic, ki jo zagotavljajo mednarodni dokumenti o človekovih pravicah, posredno pa tudi slovenska ustava. Zato mora biti posamezniku zagotovljen ustrezen postopek, v katerem lahko učinkovito varuje takšno pravico.

Po trenutni zakonodaji ima posameznik možnost, da po odločitvi inšpektorja o rušenju črne gradnje predlaga odlog rušenja. O tem odloča inšpektor, v primeru pritožbe pristojno ministrstvo in v končni fazi upravno sodišče, pri čemer pa predlog za odlog rušenja ne zadrži. A ustavni sodniki menijo, da je odstranitev objekta dopustna le, če lahko sorazmernost tega ukrepa predhodno presodi sodišče. Tega pa po njihovem prepričanju zdajšnja zakonodaja ne omogoča, kot ne omogoča, da bi inšpektor namesto predpisanega izrekel milejši ukrep.

Rušitev se lahko zadrži večkrat

Ustavni sodniki so zato državnemu zboru naložili, da mora inšpekcijske postopke urediti v enem letu, do takrat pa je ustavno sodišče določilo način uporabe zakona. Črnograditeljem mora biti zoper dokončen sklep o zavrnitvi odloga izvršbe zagotovljeno sodno varstvo v upravnem sporu, vložitev predloga za odlog izvršbe, vložitev pritožbe na zavrnitev odloga in pa vložitev tožbe na upravno sodišče pa zadržijo rušenje gradnje. Določilo je tudi, da se sme izvršba odložiti večkrat, medtem ko je po trenutni zakonodaji odložitev mogoča le enkrat in za največ pet let. Po mnenju ustavnih sodnikov je takšna rešitev pomembna tudi za romska naselja.

Razveljavili določilo o datumu gradnje

So pa ustavni sodniki razveljavili 2. člen dopolnitve zakona o graditvi objektov iz leta 2013, ki govori o tem, da imajo možnost vložiti predlog za odlog odstranitve nelegalne gradnje le tisti, ki so objekt zgradili do 28. decembra 2013.

A. S.