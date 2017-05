Država po rušenju hiške ob Bohinjskem jezeru od Darka Kuzmiča terja 17 tisoč evrov

Kuzmič ki je ostal brez vsega ne more plačati nima pa tudi ničesar, kar bi lahko zarubili

17. maj 2017 ob 19:54

Bohinj - MMC RTV SLO

V teh dneh mineva leto dni od kar je Darko Kuzmič dobil nalog za plačilo skoraj 18 tisoč evrov stroškov, ki so nastali ob rušenju hiške ob Bohinjskem jezeru v kateri je bival skoraj 30 let.

Ker plačila ni zmogel, saj od rušenja dalje živi v občinskem stanovanju in je brez prihodkov, mu je finančna uprava poslala opomin pred izvržbo. Opomin je zapadel danes, Kuzmič plačati ne more ob tem pa se sprašuje, kaj mu država sploh lahko še vzame.

Dogodki, ki so se zgodili novembra 2013 Darka Kuzmiča še danes preganjajo. In to dobesedno. Po tem, ko je izgubil svoj dom, je sedaj od finančne uprave na predlog inšpektorata za okolje in prostor dobil opomin pred izvržbo. Plačati mora kar 17660 evrov. "tisti, ki je napisal to položnico mislim, da v glavi nima čisto nič. Vsi poznajo to mojo zgodbo o rušenju, ki ni bila črna gradnja, nisem bil lastnik, pošljejo pa račun meni," je povedal Kuzmič.

Po rušenju postal socialni problem

Že takoj po rušenju je Kuzmič postal socialni problem, danes živi v skromnem občinskem stanovanju. "še vedno sem odvisen od socialne pomoči, to se pravi 300 evrov, mogoče se znajdem s kakšnim priložnostnim delom, a dela ni, ker delati na črno se pač ne sme več," pojasnjuje svoj socialni položaj

Denarja za plačilo torej nima, zato v kratkem pričakuje rubež, a Kuzmič se ob tem sprašuje: "kaj mi lahko vzamejo? Nič! Avto je vreden 500 evrov, stanovanje je občinsko, oprema, ki je notri je zastarela, ki ni vredna nič."

Terjatev zaradi objekta, ki ni bil njegov

Najbolj pa bode v oči, da mora Kuzmič plačati stroške rušenja objekta, ki pravzaprav ni bil njegov. Za lastništvo si je sicer prizadeval dlje časa, a na sodišču vedno izgubil, saj je sodišče na vseh stopnjah odločilo, da je hiška v lasti države.

Obrnil se bo tudi na evropsko sodišče za človekove pravice: "tudi nekateri ustavni sodniki so pripravljeni pomagat, imen ne bom navedel, ker so ugotovili, da je bil to največji absurd v naši državi. Rušit nekomu edino streho nad glavo, kar je strogo kršenje človekovih pravic." Kot zatrjuje imata z odvetnico za vložitev tožbe že vse pripravljeno.

Luka Lukič, Jan Novak, TV Slovenija