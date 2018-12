To je notranjost zapora v ruskem mestu Saratov. V take razmere bi Slovenija vrnila 58-letnega Rusa Mikhaila Mayorova. Foto: Olga Sadovskaya Mikhail Mayorov po odločitvi upravnega sodišča, da zadrži izročitev ostaja v Sloveniji, konec septembra pa je zaprosil tudi za mednarodno zaščito pri nas. Foto: Olga Sadovskaya Olga Sadovskaya iz ruskega Komiteja za boj proti mučenju je dejala, da Mayorova v Rusiji čaka mučenje. Foto: Olga Sadovskaya Dodaj v

Ruskega zapornika Slovenija (še) ne bo izročila Rusiji

V domovini naj bi ga čakalo mučenje

12. december 2018 ob 19:21

Koper - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Ruskega državljana Mikhaila Mayorova, ki je bil po mednarodni tiralici lani aretiran pri nas in je od takrat v koprskem zaporu, Slovenija še ne bo izročila Rusiji.

Upravno sodišče je namreč v petek zadržalo njegovo izročitev. Rusija ga želi nazaj zaradi, kot kaže, lažnih obtožb za kriminalna dejanja, organizacije za človekove pravice in boj proti mučenju pa ostro nasprotujejo izročitvi, saj so ga v ruskih priporih, kjer vladajo nečloveške razmere, tudi hudo mučili.

To je notranjost zapora v ruskem mestu Saratov. V take razmere bi Slovenija vrnila 58-letnega Rusa Mikhaila Mayorova. Pravosodna ministrica je takoj po zasedbi položaja, 2. oktobra, med prvimi potezami, podpisala njegovo izročitev. Mayorov je od aretacije, lanskega julija, zaprt tu v koprskih zaporih.

Lažne obtožbe lokalnih oblastnikov

Njegovo zgodbo nam pove Olga Sadovskaya iz ruskega Komiteja za boj proti mučenju. V Saratovu je skupaj s poslovnim partnerjem imel uspešno gradbeno podjetje. Dela njunega premoženja in nepremičnin so si hoteli prilastiti nekateri lokalni oblastniki, a sta se temu uprla. "Zatem so lokalne oblasti v Saratovu proti obema sprožile kriminalistično preiskavo na podlagi lažnih obtožb," je pojasnila.

Kar je v Rusiji dnevna praksa, pravi. Mayorov je bil obtožen umora, poskusa umora, organiziranja kriminalne združbe in drugih dejanj. Med policijsko preiskavo in v priporu je bil, da bi dejanja priznal. "Hudo so ga mučili," je navedla Sadovskaya.

Leta 2013 je bil oproščen vseh dejanj, dve leti kasneje pa je prezidij primer razveljavil in obtožbam dodal še nove. Mayorov poslovni partner je bil obsojen na 22 let zapora, za Mayorovim, ki je takrat z družino legalno živel na Poljskem pa je Rusija izdala tiralico.

Mayorova so prijeli na mejnem prehodu Dragonja, ko se je z družino vračal domov z dopusta v Rovinju.

Poziv proti izročitvi

Na ministrstvu za pravosodje zaradi odprtih postopkov o primeru Mayorov ne morejo povedati ničesar. Naj ga ne izročijo Rusiji je Globalna nevladna mreža za boj proti mučenju pozvala tudi premierja Marjana Šarca. Njegov kabinet je primer odstopil ministrstvu.

"V primeru, da bo Mayorov izročen Rusiji, bo v priporu zagotovo izpostavljen mučenju," je prepričana Sadovskaya.

Samo v zadnjih letih je bila Rusija kar v 624 primerih obsojena zaradi kršitev človekovih pravic, več kot 200 teh obsodb se nanaša na prepoved mučenja in nečloveškega ter ponižujočega ravnanja. Zadnja poročila Odbora za prepoved mučenja, ki deluje v okviru Sveta Evrope pa sploh niso bila objavljena, ker jih Rusija ne dovoli objaviti.

Politično motiviran primer

"Menimo, da glede na vse te okoliščine gre za politično motiviran primer, zato poskušamo Mayorova obvarovati pred izročitvijo. Razmere v Rusiji še zdaleč niso primerne, da bi Slovenija lahko prevzela odgovornost za izročitev Maiorova," pa je pojasnila Katarina Sternad, direktorica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij.

Mayorov po odločitvi upravnega sodišča, da zadrži izročitev ostaja v Sloveniji, konec septembra pa je zaprosil tudi za mednarodno zaščito pri nas.

Eugenija Carl, TV Slovenija