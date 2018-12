Šarec in Kurz na Dunaju poudarila zelo dobre odnose med državama

Nadzor na slovensko-avstrijski meji ni potreben, je menil Šarec

5. december 2018 ob 17:41

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Premier Marjan Šarec in njegov avstrijski kolega Sebastian Kurz sta na srečanju na Dunaju poudarila zelo dobre odnose med državama, še posebej na gospodarskem področju. Posvetila sta se tudi perečim evropskim temam.

Kot odprta vprašanja med državama je slovenski premier Marjan Šarec poudaril zlasti podaljševanje avstrijskega nadzora na meji s Slovenijo, pa tudi problematiko otroških dodatkov, ki naj bi jih vlada na Dunaju tujim delavcem izplačevala glede na raven življenjskih stroškov v njihovih izvornih državah. Za delavce iz Slovenije to pomeni, da bi dobili precej nižji dodatek od Avstrijcev.

Glede tega je Šarec ponovil slovensko stališče, da to ni v skladu z evropskimi pravili. Izrazil je pričakovanje, da bo svoje povedala tudi Evropska komisija, ki je Avstriji sicer zaradi zakona že zagrozila s postopkom. Slovenija se je zaradi tega vprašanja skupaj s sedmimi članicami EU-ja tudi formalno pritožila pri Evropski komisiji.

Nadzor na meji med državama

Tudi glede ohranjanja nadzora na slovensko-avstrijski meji je Šarec na skupni novinarski konferenci po srečanju s Kurzem ponovil slovensko stališče, da nadzor ni potreben, saj da Slovenija dobro nadzoruje zunanjo schengensko mejo.

Sebastian Kurz je na drugi strani spomnil, da je Avstrija nadzor na meji uvedla sredi migrantske krize leta 2015, a šele po tistem, ko se je za to odločila država, ki se je najbolj zavzemala za odprte meje – Nemčija. Nadzor pa je uvedla na meji z Avstrijo, je poudaril avstrijski kancler. Nakazal je, da bi nadzor na meji lahko odpravili šele, ko bodo zunanje meje Evropske unije "ustrezno varovane".

S tem se je strinjal tudi Šarec, ki se je zavzel za okrepitev pristojnosti Frontexa. Za Slovenijo je pomembna zlasti okrepitev varovanja zunanje meje EU-ja na mejah Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Pri tem pa se je Šarec zavzel še za to, da bi vprašanje nadzora na notranjih mejah v schengenskem prostoru reševali "v evropskem duhu".

Odnosi med državama odlični

Kljub vprašanjem, pri katerih se ne strinjata, pa sta Šarec in Kurz poudarila zelo dobre odnose med državama, zlasti na gospodarskem področju. Blagovna menjava med državama presega pet milijard evrov letno, Avstrija pa je z okoli tisoč podjetji največji investitor v Sloveniji, je poudaril Kurz.

"Imamo tudi pestro izmenjavo ljudi, narodni skupnosti v obeh državah in močno kulturno sodelovanje," je povzel avstrijski kancler in izrazil zadovoljstvo, da sta se s Šarcem dogovorila, da se bo to sodelovanje še poglabljalo.

Tudi zato je Šarec Avstrijo izbral za prvo sosedo, ki jo je obiskal kot premier, za kar se mu je Kurz izrecno zahvalil. "Imamo sicer nekaj odprtih vprašanj, kot vsi sosedje na svetu, vendar nič takega, česar se ne bi dalo reševati," je dejal Šarec.

Pohvala za avstrijsko predsedovanje

Šarec je na drugi strani Kurza pohvalil za vse napore in prizadevanja med avstrijskim predsedovanjem EU-ju, zlasti pri reševanju vprašanja brexita, da bi bil ta "čim manj boleč".

Izrazil je tudi pričakovanje glede vrha EU-Afrika, ki ga Avstrija pripravlja še ta mesec ob izteku predsedovanja. Kot je ocenil Šarec, bo forum dobra pot za reševanje vprašanja migracij. Sam verjame, da je to težavo treba "reševati na izvoru, ne pa stihijsko, vsak po svoje".

O marakeškem dogovoru nista govorila

Pri tem ne Šarec ne Kurz nista omenila dogovora Združenih narodov o migracijah, ki ga bodo prihodnji teden potrjevali v Marakešu. Slovenija dogovor podpira, Avstrija pa ne. Šarec je že pred prihodom na Dunaj ocenjeval, da so evropske države, ki so se odločile, da ne podprejo tega dogovora, to storile predvsem iz notranjepolitičnih motivov. Avstrijsko vlado sicer sestavljata konservativna Ljudska stranka (ÖVP) in desni, protimigrantski svobodnjaki (FPÖ).

Šarec je povedal še, da sta se s Kurzem pogovarjala tudi o položaju na Zahodnem Balkanu. Pri tem je ponudil pomoč in izkušnje Slovenije pri zagotavljanju pomoči državam v tej regiji na njihovi poti v evroatlantske integracije.

Mlada politika, ki gledata naprej

Na relativno kratki novinarski konferenci nista poudarila drugih tem, kot sta na primer položaj slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in Štajerskem ali pa morda notifikacija avstrijske državne pogodbe. Je pa Šarec poudaril, da s Kurzem pripadata mlajši generaciji politikov, ki na svet in Evropo gledajo nekoliko drugače. "Ne želiva si nenehnega vračanja v zgodovino, ampak rada gledava naprej," je še dejal slovenski premier.

G. K.