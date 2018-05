SDS in NSi za izredno sejo o zdravljenju otrok s prirojenimi srčnimi napakami

Kandidat za poslanca na listi GibanjeSkupajNaprej in nekdanji predstojnik oddelka za klinično nevrokirurgijo UKC Ljubljana Marjan Koršič meni, da je za težave v slovenskem zdravstvenem sistemu v prvi vrsti krivo netransparentno deljenje davkoplačevalskega denarja. Ta po njegovih besedah na poti do zdravstvenega sistema ponikne.

"Denarja za zdravstvo je absolutno dovolj, ne najde pa svojega naslovnika, ker vmes ponikne," je glede težav v slovenskem zdravstvu in na UKC-ju v izjavi za medije pojasnil Koršič. Poleg tega meni, da bi smeli zdravstvo voditi ljudje, ki so za to dovolj strokovni in odgovorni ter avtoritativni. Vodenje zdravstva bi po njegovih besedah namreč moralo biti transparentno, jasno in odgovorno. Koršič je kot problem navedel tudi, da so strukture, ki usmerjajo uporabo davkoplačevalskega denarja za policijo, vojsko, zdravstvo in druga področja, še vedno "premočne, da bi se lahko kaj spremenilo". Ob tem je poudaril, da Evropa daje denar za železnice, ceste in druga področja, kjer lahko potem tudi sama trži, da pa ji je v interesu, da je naše zdravstvo slabo, saj so potem bolnike prisiljeni pošiljati na draga zdravljenja v tujino.