Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 8 glasov Ocenite to novico! V opozicijski stranki SDS so opozorili na podcenjujoč odnos vlade do vojske. Foto: BoBo Vzpostavitev modularne zmogljivosti Slovenske vojske za zaščito, reševanje in pomoč v številkah, ki so predvidene za aktivacijo v časovnih okvirih 24 ur, so nerazumljivo nizke. Zgolj 740 pripadnikov, ki jih je mogoče po tej shemi aktivirati v 24 urah, je za potrebe resnih elementarnih in naravnih nesreč nesprejemljivo in kaže na žalostno sliko stanja Slovenske vojske. Strokovni svet SDS-a Sorodne novice Slovenska vojska bo dobila 56 novih oklepnikov 4x4 in 8x8 Dodaj v

SDS: Pod Cerarjevo vlado slovenskih vojakov manj za cel bataljon

Gre za podcenjujoč odnos do vojske?

6. januar 2018 ob 14:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Število pripadnikov Slovenske vojske (SV) se je pod vlado Mira Cerarja zmanjšalo za cel bataljon, kar kaže na podcenjujoč odnos do vojske, opozarja največja opozicijska stranka SDS.

Vsebinske spremembe v zakonih o obrambi in o službi v Slovenski vojski, ki ju je pripravilo ministrstvo za obrambo, so nepomembne, so zapisali v odboru za obrambo pri strokovnem svetu SDS-a. Zakona po njihovih besedah ne prinašata nobenih resnih sprememb v vojaško-varnostnem sistemu - razen simbolnega povišanja plače vojaka, kar pa ni urejeno sistemsko in primerljivo s policijskimi dodatki in nagradami.

Izvrševanje zakona o kritični infrastrukturi ne poteka na medresorski ravni in na ministrstvih, pristojnih za posamezno infrastrukturo, nimajo niti osnovnih idej, kako pristopiti k uresničitvi naloženih nalog, so prepričani. Dela medresorske koordinacije ne koordinira nihče, sistem kriznega upravljanja in vodenja pa je s sprejetjem zakona dodatno obremenjen z "nepreglednimi in nedefiniranimi pristojnostmi posameznih resorjev", so zapisali.

Paradoksalna situacija

Ena od ključnih zavez iz koalicijskega sporazuma, po katerem bo vlada poskrbela za vzdržno in učinkovito gradnjo zmogljivosti, po mnenju SDS-a ni uresničena niti na ravni opredelitve potreb. V resorju je prišlo celo do tako paradoksalnih situacij, da sta vojaški del ministrstva za obrambo in upravni del z ministrico Andrejo Katič na čelu želela prenesti odgovornost o teh odločitvah na pristojni parlamentarni odbor za obrambo, so navedli pri SDS-u.

Zgolj poglavje, ki govori o razširitvi uporabe letala falcon tudi za humanitarne in zdravstvene namene, si po njihovem mnenju zasluži pozitivno oceno.

Pri strokovnem svetu SDS-a so v okviru priprave programa za parlamentarne volitve že pripravili predloge, s katerimi bi davčno razbremenili družine in podjetnike. Pristojni odbor v svetu pa je v petek javnosti predstavil tudi svojo oceno dela ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc.

G. K.