Škof Kramberger mora zaradi finančnih mahinacij pred sodišče

Pravnomočna obtožnica nekdanjemu mariborskemu nadškofu očita, da se je nadškofija nezakonito polastila 1,2 milijona evrov

7. september 2017 ob 19:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nekdanjemu mariborskemu nadškofu bodo sodili zaradi preprodaje delnic Mladinske knjige, so potrdili na okrožnem sodišču v Ljubljani. Kramberger je za Tarčo potrdil, da se bo udeleževal sodnih obravnav in da bo "tedaj lahko povedal več, ko bodo stvari jasne."

Sporna posla sta se odvila pred 14 leti, ko je nadškofija Maribor od Krekove družbe pod svojim upravljanjem isti dan najprej kupila delnice Mladinske knjige Založba in jih nato takoj bistveno dražje prodala. Po neuradnih podatkih je v dveh takšnih poslih zaslužila 1,2 milijona evrov.

Obtožnica pravnomočna od 18. avgusta

Uradni organi so s pojasnili skopi. Iz specializiranega tožilstva so pojasnili le, da je bila obtožnica "vložena 18. aprila zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic". Obtožnica je postala pravnomočna 18. avgusta. "Datumi predobravnih narokov oziroma začetek sojenja še ni določen," so pojasnilii na okrožnem sodišču v Ljubljani.

Po neuradnih podatki naj bi tožilstvo ugotovilo, da sta nadškof Kramberger in ekonom nadškofije Mirko Kraševec z vednostjo uprav družb, ki sta delnice kupili, oškodovali druge lastnike Krekove družbe, ki bi lahko zaslužili več, oziroma kupce, ki bi za delnice lahko plačali manj. Prav zato sta se med štirimi pravnomočno obtoženimi znašla tudi tedanja predsednika uprav kupcev delnic, to sta Ivan Ferme (Etol) in Stane Valat (NFD Holdinga). Obtoženim grozi zaradi pridobljene velike premoženjske koristi od enega do osem let zapora.

Kramberger: "Stvari bodo jasne po obranavah"

Ker so uradna pojasnila s strani RKC izredno skopa, smo obiskali upokojenega škofa Krambergerja v domu starejših občanov Sv. Lenart. Vidno prestresen zaradi vprašanj o preteklem poslovanju mariborske nadškofije in sodnega postopka je povedal, da pričakuje skorajšnji začetek sojenja in prve obravnave. "Stvari niso jasne. Več bom lahko povedal kasneje po obranavah, ko bo vsem, tudi meni več jasno," je povedal 80-letni Franc Kramberger. Soobtoženi Mirko Krašovec je potrdil, da je seznanjen z obtožnico, vendar nas je s pojasnili usmeril na svojega zagovornika Velimirja Cugmasa, ki pa zadeve ni želel komentirati.

Za komentar obtožnice smo že v petek ob podelitvi odlikovanja nekdanjemu vodji vatikanske knjižnice Ivanu Reberniku prosili predsednika Slovenske škofovske konference Stanislava Zoreta. "Mislim,da to ne paše na današnji dogodek, na to bom odgovarjal drugič," je pojasnil Zore.

Je nadškofija utajila davke?

Vsako podjetje bi za takšen dobiček pri poslu plačalo davek na podlagi dohodka pravnih oseb. K temu je bila zavezana tudi nadškofija kot verska skupnost, čeprav je sicer oproščena plačila davka od dohodkov (dobička) pravnih oseb iz opravljanja nepridobitne dejavnosti. "Ne glede na navedeno oprostitev davka pa so tudi ti zavezanci, torej tudi verske skupnosti, dolžne obračunavati in plačevati davek iz opravljanja pridobitne dejavnosti, kar trgovanje z vrednostnimi papirji nesporno je. Pomeni, da so tudi verske skupnosti (kot velja za vse pravne osebe, ki so zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb) dolžne obračunavati in plačevati davek na podlagi davčnega obračuna," so pojasnili na Finančni upravi. Je nadškofija davek od tega posla plačala? Na to vprašanje nam niso odgovorili.

Začetek konca mariborskega poloma?

Slabih petnajst let po sklenitvi posla je to prva zgodba izginulih milijonov evrov podjetij mariborske nadškofije, ki se seli pred sodišča. Do danes je pravnomočno končan postopek le proti nekdanjemu ekonomu mariborske nadškofije Mirku Krašovcu zaradi napeljevanja h goljufiji v škodo Evropske unije. Pri obnovi območja Betnave je namreč sodeloval pri ponarejanju dokumentov za izplačilo evropskih sredstev za dela, ki jih v resnici niso opravili.

Na sodnem tnalu tudi vodstvi Zvonov

Kot so razkrili novinarji Tarče, je specializirano tožilstvo 29. maja zaradi zlorabe položaja vložilo obtožnico tudi zoper štiri nekdanje člane uprave Zvona Ena in Dve (Simona Zdolška, Matejo Vidmar, Franca Ješovnika in Ljuba Pečeta). "Obtožnica je že vročena, ni pa še pravnomočna, zaradi vloženih ugovorov zoper obtožnico," so potrdili na okrožnem sodišču v Mariboru. Kot pojasnjuje na specializiranem tožilstvu, jih obtožujejo zlorabe položaja in pravic. Tik pred stečajem so uspeli nezakonito iz podjetij odpeljati lastništvo Luke Zadar in jih zato oškodovati za slabih 20 milijonov evrov.

Čeprav so naši pravosodni organi s podatki skopi, je iz podatkov začasne odredbe zagrebške sodnice Vera Polak Presečki, s katero je junija lani ustavilo razpolaganje z delnicami razvidno, kako je potekalo skrivanje delnic. Večinski delež Luke Zadar je že leta 2007 s kreditom NLB kupilo naškofijsko podjetke IJ Storitve za 17,5 milijona evrov. Glede na kasnejšo cene delnice na Borzi so deleže preplačale za vsaj desetkrat. Po zlomu nadškofijskih financ, so delnice prepisali na mariborskega taksista Danijela Robnika, ki je spomočjo podjetja Vort konzalting iz Zagreba za nizko plačilo delnice prepisal na podjetje Dilucolo z naslovom v Zagrebu. Vendar, kot kaže, ni bila kupnina nikoli poravnana.

Vse kar je ostalo v stečaju nadškofijskega podjetja I. J. Storitve je terjatev do družbe Vort Konzalting, ki je delnice s soglasjem vodilnih prevzela, a nikoli plačali. Kako verjetno je poplačilo teh 19 milijonov evrov sicer kaže podatke, da je stečajna upraveteljica Sara Pušenjak skušala to terjatev prodati za milijon in pol evrov, vendar zanjo kupca ni našla.

Jure Brankovič